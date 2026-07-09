افزایش واردات خودروهای اقتصادی کلید تنظیم بازار است

به گزارش ایلنا، آرا شاوردیان با اشاره به وضعیت بازار خودرو، گفت: تا زمانی که میزان تولید خودرو پاسخگوی نیاز واقعی بازار نباشد، هرگونه نوسان ارزی یا تورمی به سرعت در قیمت خودرو اثر خواهد گذاشت. خودرو کالایی مصرفی است و نباید تا این اندازه از شرایط اقتصادی تأثیر بپذیرد، اما کمبود عرضه موجب شده است هر تغییر اقتصادی مستقیماً بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه با وجود حمایت از تولید داخل، همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تولید خودروسازان و تقاضای بازار وجود دارد، افزود: مجلس در قوانین، بستر واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کرده است تا بخشی از این کمبود جبران شود، اما این واردات باید به‌صورت هدفمند و بر اساس نیاز بازار انجام گیرد.

شاوردیان تصریح کرد: قانونگذار ابزارهای لازم را پیش‌بینی کرده است، اما اگر واردات تنها به خودروهای لوکس و گران‌قیمت محدود شود، تأثیری بر قیمت خودروهای پرتقاضای بازار نخواهد داشت. واردات زمانی اثربخش خواهد بود که خودروهای اقتصادی و متناسب با نیاز خانواده‌های متوسط وارد کشور شود. در غیر این صورت، نه تنها قیمت‌ها تعدیل نخواهد شد، بلکه منابع ارزی نیز به شکل مطلوب مصرف نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به آغاز اجرای قانون واردات خودرو از سوی دولت، اظهار کرد: وجود برخی موانع اداری، تأخیر در ترخیص خودروها و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجب شده آثار مثبت این سیاست با تأخیر در بازار نمایان شود. از این رو، دولت باید با تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمان ورود خودروها به بازار را کاهش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، گفت: این صنعت حاصل سرمایه‌گذاری چند دهه کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد، اما خودروسازان نیز باید متناسب با ظرفیت واقعی تولید خود تعهدات فروش را بپذیرند و تحویل به‌موقع خودروها را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: مردم زمانی که خودرویی را پیش‌خرید می‌کنند، انتظار دارند در موعد مقرر آن را تحویل بگیرند و هرگونه تأخیر یا بدعهدی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل میان تولید و واردات، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی ضرورتی انکارناپذیر است، اما تا زمانی که تولید پاسخگوی نیاز بازار نباشد، واردات هدفمند خودروهای پرتقاضا و با قیمت اقتصادی می‌تواند به تنظیم بازار، تعدیل قیمت‌ها و افزایش رضایت مردم کمک کند.

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