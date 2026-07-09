حسن بیادی دبیر کل حزب آبادگران جوان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تاکید رهبری شهید بر حفظ وحدت و انسجام گفت: با توجه به توصیه‌های رهبر شهید مبنی بر حفظ وحدت و انسجام ملی و عدم ایجاد دو قطبی در جامعه، در شرایط کنونی کشور باید این وحدت و همدلی و مشارکت خالصانه، عاشقانه و شاکرانه مردم عزیزمان حفظ شود.

وی ادامه داد: همچنین نیاز است که با توجه به اینکه همچنان خطر جنگ و درگیری با آمریکای ملعون و رژیم صهیونی و کودک کش وجود دارد دستاوردهای بسیار مثبت این حرکت مبارک مردمی در تشییع پیکر قائد و رهبر شهیدمان تقویت شده و گروه‌ها و احزاب سیاسی و سران قوا و سایر آحاد ملت از دو قطبی‌سازی در جامعه بپرهیزند و برای وفاق ملی و همچنین وحدت و انسجام تلاش کنند

این فعال سیاسی تاکید کرد: رهبری شهید همواره بر مساله انسجام و وحدت ملی و پرهیز از دو قطبی و تفرقه در جامعه و میان مسئولان تاکید داشتند؛ از دیدگاه بنده برای زنده نگهداشتن این نوع نگرش باید اقداماتی جدی و تصمیماتی از سوی شورای امنیت با نظارت و رهنمودهای رهبری معظم صورت گیرد.

بیادی گفت: بحث دو قطبی شدن جامعه از مواردی بود که همیشه رهبر عزیزمان را آزار می داد که بخش مهمی از آن را دوستان نادان و بعضا باندهای متصل به قدرت و ثروت و نفوذی‌ها انجام می دادند و به خاطر منافع شخصی و سیاسی این حرکت منحوس را مرتکب می شدند و الان هم دست‌بردار نیستند به طوری که دیدید چه جریاناتی شوم را اخیرا در مورد مذاکرات به راه انداختند اما به لطف حق تمام این دسیسه‌های سودجویان و کاسبان تحریم بر ملا خواهد شد.

وی ادامه داد: این تشییع و بدرقه میلیونی پیام های متعدد مهم و اثرگذاری داشت از جمله، درس وفاق ملی و همچنین وحدت و آزادگی، ساده زیستی در اوج قدرت، رهبری الهی بدون شائبه، مدیریت و حکمرانی پویا و آینده‌نگر و نیز ایثار و جانفشانی که می توان با رهنمودها و نظارت و هدایت رهبر عزیزمان آیت‌الله سیدمجتبی این آثار مبارک را حراست کرده و در آینده به نحو احسن از آن بهره‌های زیادی برد و در رشد و توسعه کشور به کار برد.

دبیر کل حزب آبادگران جوان تصریح کرد: یکی از پیام های مهم این حرکت مردمی و خودجوش تحقق و جلوه‌گر شدن این پیامی قرآنی است که می تواند برای سعادت بشر و حکمرانی الهی بییار مؤثر واقع شود. ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی” ”وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ ﴾(سوره مائده، آیه ۲)

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