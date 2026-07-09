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قدردانی عراقچی از مردم و دولت عراق برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

قدردانی عراقچی از مردم و دولت عراق برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
کد خبر : 1810686
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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مردم و دولت عراق، از حسن میزبانی و مشارکت گسترده مردم عراق در برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام عراقچی به مردم و دولت عراق به شرح ذیل است:

اینجانب، به نمایندگی از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس، امتنان و قدردانی صمیمانه خویش را خدمت مردم شریف عراق، مسئولان و مقامات محترم دولت جمهوری عراق، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، متولیان شرعی و دبیران کل آستان‌های مقدس علوی، حسینی و عباسی، مسئولان استانی، شیوخ قبائل و عشایر غیور، خادمان عتبات مقدسه، موکب‌داران ارجمند، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و حشد الشعبی و همه کسانی که با کرامت، اخلاص و همتی ستودنی، زمینه برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، را در نجف اشرف و کربلای معلی فراهم ساختند، تقدیم می‌دارم.

آنچه برادران و خواهران عزیز عراقی در استقبال، میزبانی و حضور پرشکوه و میلیونی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب رقم زدند، جلوه‌ای کم‌نظیر از کرامت و اخوت اسلامی بود. این همراهی و همدلی، تجلی درخشانی از پیوندهای ژرف دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو ملت مسلمان و همسایه ایران و عراق است؛ پیوندی ریشه‌دار که در پرتو محبت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) همواره استوار مانده و حقیقت ماندگار «حُبُّ الحُسَینِ یَجمَعُنا» را بار دیگر در برابر دیدگان جهانیان متبلور ساخت.

بدون تردید، آنچه در نجف اشرف و کربلای معلی رقم خورد، برگ زرین دیگری در تاریخ روابط دوستانه و برادرانه ایران و عراق بود؛ روابطی که ریشه در ایمان و وفاداری به آرمان‌های مشترک اسلامی و پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت دارد.

پاینده باد برادری ایران و عراق

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