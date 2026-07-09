قدردانی عراقچی از مردم و دولت عراق برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش ایلنا، متن پیام عراقچی به مردم و دولت عراق به شرح ذیل است:

اینجانب، به نمایندگی از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس، امتنان و قدردانی صمیمانه خویش را خدمت مردم شریف عراق، مسئولان و مقامات محترم دولت جمهوری عراق، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، متولیان شرعی و دبیران کل آستان‌های مقدس علوی، حسینی و عباسی، مسئولان استانی، شیوخ قبائل و عشایر غیور، خادمان عتبات مقدسه، موکب‌داران ارجمند، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و حشد الشعبی و همه کسانی که با کرامت، اخلاص و همتی ستودنی، زمینه برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، را در نجف اشرف و کربلای معلی فراهم ساختند، تقدیم می‌دارم.

آنچه برادران و خواهران عزیز عراقی در استقبال، میزبانی و حضور پرشکوه و میلیونی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب رقم زدند، جلوه‌ای کم‌نظیر از کرامت و اخوت اسلامی بود. این همراهی و همدلی، تجلی درخشانی از پیوندهای ژرف دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو ملت مسلمان و همسایه ایران و عراق است؛ پیوندی ریشه‌دار که در پرتو محبت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) همواره استوار مانده و حقیقت ماندگار «حُبُّ الحُسَینِ یَجمَعُنا» را بار دیگر در برابر دیدگان جهانیان متبلور ساخت.

بدون تردید، آنچه در نجف اشرف و کربلای معلی رقم خورد، برگ زرین دیگری در تاریخ روابط دوستانه و برادرانه ایران و عراق بود؛ روابطی که ریشه در ایمان و وفاداری به آرمان‌های مشترک اسلامی و پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت دارد.

پاینده باد برادری ایران و عراق