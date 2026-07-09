سه شهید و چند مجروح در حمله رژیم صهیونیستی-آمریکایی به اطراف اهواز

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز رژیم صهیونیستی- آمریکایی یک نقطه در اطراف اهواز را هدف قرار داد.

وی افزود: در پی این حمله، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند که اقدامات امدادی و درمانی برای آنان در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه ابعاد این حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است، تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این حمله پس از بررسی‌های لازم، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در ساعات اولیه صبح چهارشنبه، در جریان عملیات پدافندی نیروهای مسلح کشورمان علیه پرتابه‌های متجاوز در حومه شهر اهواز، یکی از پاسداران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حین انجام وظیفه و مقابله با پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.