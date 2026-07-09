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هشدار قالیباف به سران آمریکا: بزنید، می‌خورید

هشدار قالیباف به سران آمریکا: بزنید، می‌خورید
کد خبر : 1810680
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رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی مقامات آمریکا را خطاب قرار داد و تاکید کرد: تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:

" آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست.

شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.

دست‌وپای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.

تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی. "

 

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