بقایی: اروپا باید پاسخگو باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با بیان اینکه اظهارات مکرر دبیر کل ناتو درباره مشارکت اروپا در جنگ تحمیلی آمریکا - اسرائیل علیه ایران، نشانه همدستی آنها در یک تجاوز آشکار و جنایات ارتکابی است، تاکید کرد: اروپا باید پاسخگو باشد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی در واکنش به اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو که بار دیگر با افتخار درباره مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ غیرقانونی آمریکایی - صهیونیستی علیه ملت ایران سخن گفته است، در شبکه ایکس نوشت: اعترافهای مکرر مارک روته به مشارکت کشورهای اروپایی در تجاوز نظامی علیه ایران بار دیگر تأیید میکند که اروپا در این جنگ تجاوزکارانه بیطرف نبوده است. طرفهایی که قلمرو، پایگاهها و زیرساختهای خود در اروپا را برای تجاوز نظامی آمریکا - اسرائیل در اختیار گذاشتند، نمیتوانند از مسئولیت همدستی خود و نیز پیامدهای ناشی از آن شانه خالی کنند.
وی افزود: اما این خودستایی بیوقفه مبنی بر خدمت به قلدری آمریکا و جنگ تجاوزکارانه آن، بیش از آنکه نشانه قدرت و اعتماد به نفس باشد، ذهنیت یک درباریِ چاپلوس را به نمایش میگذارد که میپندارد با تملق میتوان نگاه تحقیرآمیز پادشاه را تغییر داد. مشکل اینجاست که چربزبانی نه میتواند سازمانی که در نظر واشنگتن ناکارآمد است را کارآمد جلوه دهد و نه میتواند فقدان عزت نفس تملقگو را جبران کند.