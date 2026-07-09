حمله سپاه به زیرساختها و تأسیسات مهم پایگاههای آمریکایی
سپاه پاسداران با صدور بیانیهای اعلام کرد: رزمندگان نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در عملیات مشترک موشکی و پهپادی، زیرساختها و تأسیسات مهم دو پایگاه آمریکایی در عریفجان و علیالسالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند.
به گزارش ایلنا، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی عهدشکنی و تجاوز ارتش کودککش آمریکا به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
ملت شریف ایران، ملت کریم و مجاهد عراق.
آفرین بر شما مردمان مومن و بصیر و وفادار که با موقع شناسی و تشییع بینظیر در تاریخ جهان، قدر و منزلت ولایت الهی و عشق عمیق متقابل مردم و والی اسلامی با مرام امیرالمومنین علیهالسلام را به رخ جهان کشاندید و با شعارهای خود یادآور شدید که هزینه تعدی به مرجعیت و ولایت فقیه مسلمانان، بسیار سنگین خواهد بود.
هرچند این تشییع با شکوه به ویژه ۲۳ ساعت تشییع عاشقانه در گرمای شدید، سرزمین عراق حبیب، مستکبران کاخنشین را وحشتزده و آنها را به واکنش عجولانه به این قدرتنمایی مردم واداشت و آمریکای عهدشکن با زیر پا گذاشتن همه تعهدها، بار دیگر نقاط متعددی از استانهای ساحلی جنوب ایران و در اقدامی ضد مردمی، دو پل در استانهای شرقی به سوی مشهد مقدس را مورد تجاوز قرار داد تا اخبار این حماسه بینظیر را تحتالشعاع قرار دهد و این رویداد الهامبخش را از نظر مردم جهان پنهان دارد، غافل از اینکه این جنایتها مردم جهان را بیدارتر و آنان را برای نقشآفرینی در مبارزه با شیطان بزرگ، مصممتر خواهد کرد.
رزمندگان اسلام، تجاوزهای ارتش کودککش آمریکا را بیپاسخ نخواهند گذاشت.
در اولین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمانشکنان آمریکایی، رزمندگان نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ساعتی پس از حملههای دشمن در نقاط مختلف کشور، زیرساختها و تأسیسات مهم دو پایگاه استعماری اشغالگران آمریکایی در عریفجان و علیالسالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ارتش کودککش آمریکا اخطار میکند که در صورت تکرار تجاوز، پاسخهای کوبنده ما به سایر پایگاههای آمریکایی در منطقه توسعه خواهد یافت؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۸ تیر ۱۴۰۵