رفراندوم واقعی در مراسم تشییع رقم خورد؛ نوبت مسئولان است به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم پاسخ دهند

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور گسترده مردم در مراسم‌های تشییع پیکر رهبر انقلاب که در تهران، قم، کربلا و مشهد برگزار شد، گفت: در روزهای اخیر شاهد یک رفراندوم واقعی ملی با حضور میلیونی مردم قدرشناس در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بودیم؛ مردمی که قدردان دهه‌ها مجاهدت دینی و سیاسی رهبر فقید خود بودند. آنان آمدند و این حضور، یک رفراندوم ملی واقعی بود، نه رفراندوم پوشالی و مجازی که برخی رسانه‌های خارجی و غربی تلاش می‌کنند آن را نشان ندهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سال‌ها گفته بودند که باورهای ملی و مذهبی ایرانی‌ها کمرنگ شده، به کشورشان و آرمان‌های این کشور و رهبرشان اعتقادی ندارند، اما حضور میلیونی مردم در یک هفته گذشته از برنامه‌ها و دیدار در مصلای تهران گرفته تا تشییع میلیونی در تهران، سپس تشییع میلیونی در قم، نجف و کربلا و پس از آن در مشهد نشان داد که این حضور میلیونی خیلی قابل تامل بوده است. هرچقدر هم رسانه‌های غربی آن را سانسور کردند، باز هم ناچار شدند هرچند با تحریف اما اعلام کنند که حضور میلیونی بوده است.

وی تاکید کرد: این رفراندوم ملت، بیانگر آن است که مردم پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.در اینجا وظیفه دارم به‌صورت ویژه از تلاش‌های همه افرادی تشکر کنم که تمهیدات لازم را در نظر گرفتند تا مردم از سراسر کشور بتوانند در این برنامه شرکت کنند. به‌صورت ویژه می‌خواهم از تلاش‌های فرماندهی فراجا، جناب آقای رادان و همکاران ایشان در نیروی انتظامی، همچنین سردار حسینی در پلیس راهنمایی و رانندگی، چه پلیس راهنمایی و رانندگی درون‌شهری و چه پلیس راه، قدردانی کنم.

یوسفی گفت: به‌صورت ساختاری، هرچند کمبودهایی در جاده‌های کشور، ناوگان حمل‌ونقل و حتی کیفیت خودروها وجود دارد که متأسفانه حق مردم است که از آن گلایه داشته باشند، اما با وجود این، شاهد کمترین حوادث و حتی تلفات بودیم؛ آن هم در شرایطی که این همه مردم و جمعیت میلیونی، چه در برون‌شهر و چه در درون شهر، حضور داشتند. تمهیدات ترافیکی و انتظامی که انجام شد، بی‌بدیل بود. ما تجربه‌ای در این سطح نداشتیم که همزمان هم زندگی عادی مردم در جریان باشد و هم خدمات‌رسانی و تسهیل حضور مردم برای شرکت در برنامه‌های این روزها انجام شود.

وی ادامه داد: از این جهت، از این اقدام جهادی و عاشقانه همه دست‌اندرکاران برگزاری این تشییع میلیونی و قدرشناسی امت نسبت به پدر خود و این رفراندوم واقعی، تشکر می‌کنم؛ در کنار همه دستگاه‌ها، هلال‌احمر، اورژانس، وزارت بهداشت و درمان، شهرداری‌ها و از همه مهم‌تر رسانه‌ها چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه ملی که در کنار مردم ایستادند تا بار دیگر نشان دهند که ایران متعلق به همه ایرانی‌هاست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این حضور مردم متعلق به هیچ دسته‌بندی یا جریان سیاسی نیست، بلکه متعلق به یک ملت مبعوث‌شده، یکپارچه و متحد حول محور ولایت، قدردان فقیه مجاهد شهید و بیعت‌کننده با رهبر شجاع، جدید و رشید است. یک پیام نیز در این حضور میلیونی توسط مردم مطالبه شد و آن، درخواست قصاص و انتقام به‌منظور بازدارندگی و امنیت پایدار برای کشور عزیزمان بود.

وی درخصوص اینکه حضور میلیونی مردم، چقدر وظیفه مسئولان را در قبال مردم، پس از تشییع، سنگین‌تر می‌کند، عنوان کرد: مردم با حضورشان کار را تمام کردند؛ مردمی که متحد و یکپارچه هستند، اما مطالبه‌گر هم هستند. پشتیبان رهبر جدید و رشید خود هستند، اما امروز از منِ نماینده گرفته تا دیگر مسئولان اجرایی، قوای سه‌گانه و هر کسی که مسئولیتی در سطح ملی، استانی یا شهرستانی دارد، حتی در دورافتاده‌ترین نقطه‌ای که مشغول خدمت است، از وزیر تا نماینده و رئیس، همه باید قدردان این مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: درست است که مردم کار را تمام کردند، اما باید بدانیم که مردم در موضوعات معیشتی خود، به‌ویژه در زمینه حقوق و دستمزد، قیمت‌ها و به‌خصوص برخی موضوعاتی که مردم را ناراحت کرده است، مانند گرانی روزانه کالاهای اساسی یا افزایش قیمت محصولاتی که توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تأمین می‌شوند، مانند خودرو، محصولات فولادی و پتروشیمی، گلایه‌مند هستند.

یوسفی عنوان کرد: به نظر می‌رسد از این پس دو وظیفه بر عهده مسئولان قرار می‌دهد؛ نخست اینکه بدانند محور وحدت و رمز پیروزی ما، وحدت کلمه حول محور ولایت فقیه است. دوم اینکه سرمایه اصلی این کشور و بمب اتم این کشور، مردم هستند؛ در کنار تقویت نیروهای مسلح، بنیه دفاعی و قدرت دفاعی کشور که باید به معیشت همه اقشار، به‌ویژه نیروهای مسلح هم بیشتر توجه شود.

وی در پایان گفت: امروز رمز پیروزی ما، وحدت کلمه و حضور میلیونی مردم است. مردم کار را تمام کردند، بنابراین ما نیز باید بیش از گذشته به وظیفه خود در قبال این مردم عمل کنیم؛ اقدام عملی انجام دهیم، نه اینکه صرفاً در برخی مواقع به مردم وعده بدهیم.

انتهای پیام/