از تغییر نظام مدیریتی کشور تا یکپارچگی نهادهای امنیتی

علیرضا خامسیان در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی درخصوص الزامات جمهوری اسلامی سوم با اشاره به فراز و فرودهای انقلاب اسلامی ایران در ۴۷ سال گذشته، گفت: جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبر فقید و رهبر شهید انقلاب با شرایطی رو به رو بود که تصمیمات کلان نظام بر اساس مقتضیات زمان دستخوش تغییر قرار گرفت چرا که اصل اساسی حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بود و به همین دلیل در برخی مواقع برای حفظ نظام از برخی موضوعات فرعی عقب نشینی صورت گرفت .

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام حکمرانی یکی از بارزترین ویژگی‌ها و الزامات دوران جدید باید باشد، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی سوم مطمئنا نظام مدیریتی کشور در شئون مختلف دچار تغییرات اساسی خواهد شد، هم در نهادهای انتصابی و هم در نهادهای انتخابی. در گذشته و در برخی دوران‌ها شاهد غلبه و هژمونی نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی بودیم و شاید یکی از موانع توسعه سیاسی هم برتری نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی بود. البته یکی از راه‌های اصلاح نظام حکمرانی اصلاحاتی در قانون اساسی کشور بر اساس مقتضیات روز کشور است.

این پژوهشگر علوم سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دوران جدید شاهد غلبه نهادهای انتخابی بر نهادهای انتصابی خواهیم بود، گفت: بر اساس برخی شواهد و قرائن یک نوع توسعه آمرانه که در برخی کشورها مانند ترکیه شاهد آن هستیم به عنوان یکی از الگوهایی که مدنظر دوران جدید است مطرح خواهد بود در این الگو آزادی های اجتماعی و فرهنگی حاکم است اما توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی از جمله احزاب دور از ذهن خواهد بود به عبارتی احتمالا تا مقطعی نوعی بناپارتیسم را شاهد باشیم.

خامسیان اولویت اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم را از اصول محوری در دوران جمهوری سوم دانست و گفت: جنگ چهل روزه اقتصاد کشور را با چالش اساسی رو به رو کرده است که هنوز مسئولان به دلایلی تبعات اقتصادی جنگ را برای مردم بازگو نکرده اند به همین دلیل قطعا اولویت اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم در اولویت قرار خواهد گرفت.

‌وی به آسیب‌هایی که در گذشته به سرمایه انسانی کشور و نخبگان از طریق ترور توسط سازمان‌های اطلاعاتی دشمن وارد شد اشاره کرد و گفت : یکپارچگی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اولویت راهبرد یک نهاد خدمات رسان به جای یک نهادی که به دنبال مچ گیری باشد و خودداری از ورود به منازعات سیاسی که در گذشته با پرونده سازی هایی برای نخبگان سیاسی و رسانه ای کشور همراه بود باید یکی از الزامات جمهوری سوم باشد.

این کارشناس سیاسی همچنین به جریانات سیاسی در دوران جدید اشاره کرد و گفت : دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا به نظر می رسد دیگر موضوعیتی در دوران جدید ندارد و عناوینی همچون توافق گرا و گذار طلب هم عناوین خودساخته ای هستند که بیشتر کارکرد ژورنالیستی دارد تا واقعیات موجود جامعه ایران .امروز یا همه حول محور ایران هستند یا به نابودی آن فکر می کنند. به غیر آن نمی توان گزاره دیگری ترسیم کرد .رادیکال‌ها هم نشان داده اند به دنبال جایگاهی برای خود در دوران جدید هستند که بعید به نظر می رسد به آنها میدان داده شود.

خامسیان در پایان با هشدار نسبت به تحرکات گروه های خودسر در فضای جنگی کشور تاکید کرد : اگر مراقب تحرکات خودسرها نباشیم احتمال تکرار آنچه که در دهه هفتاد توسط گروه های خودسر در کشور اتفاق افتاد دور از ذهن نیست.

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