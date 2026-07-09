علاالدین برجردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پایان تفاهمنامه میان ایران و ایالات متحده و پایان آتش‌بس، گفت: ابتدا باید بگویم لاطائلاتی که ترامپ اعلام کرد زیبنده خودش است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: آن چیزی که ترامپ با کلمات مستهجن و دون شأن یک انسان مطرح کرد برازنده خود ترامپ به‌عنوان یک تروریست بی‌شخصیت در عرصه جهانی است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم ایران و عراق در تشییع رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: عصبانیت ترامپ به اعتقاد من از نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران در تشییع باشکوه پیکر مطهر سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی چه در تهران و چه در قم و فراتر از مرزهای ما در نجف اشرف و کربلا است.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای ترامپ که البته کلمه آقا زیبنده نام تو قطعاً نیست، ترامپ تروریست قمارباز؛ این‌هایی که دیروز در سطح میلیون‌ها نفر به رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهید بزرگوار ما که با دستان سگ زنجیری تو در منطقه، رژیم، به شهادت رسید، احترام گذاشتند ملت ایران نبودند؛ این‌ها ملت کشور دوست، برادر و همسایه ما، عراق، بودند. اگر این تشییع امروز در پاکستان هم صورت می‌گرفت، شما شاهد همین حضور میلیونی ملت پاکستان بودید. بنابراین، بدان آن کلماتی که به کار بردی و ما از تکرار آن هم شرم داریم، فقط زیبنده شخصیت نداشته خودت است. ملت ایران، به‌عنوان یک ملت شجاع، ملت غیور و ملتی که توانست تو و سگ زنجیری تو در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد برای همین هم امروز مورد احترام همه جهانیان است.

بروجردی تاکید کرد: از ابتدا هم قابل پیش‌بینی شده بود که تو احترام نگذاری؛ چون قابل احترام نیستی. اگر پایان این تعهدات را آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند، ما آماده همه گزینه‌ها هستیم و این بار ترامپ بداند که ما تنها نیستیم. جبهه مقاومت با همه توانمندی خود در مقابل او و منافعش در منطقه عمل خواهد کرد و هیچ جا در کره زمین برای دولت آمریکا امن نخواهد بود.

وی درخصوص این که ترامپ در کنار توهین‌هایی که به مردم ایران کرد، مدعی شده است اردوغان هم مانند وی درباره ایران فکر می‌کند، گفت: من فکر نمی‌کنم اردوغان سخنگویی به نام ترامپ داشته باشد. ترامپ همان مصداقی است که می‌گویند «کافر همه را به کیش خود پندارد» و سعی می‌کند برای خودش یار بتراشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: ترامپ باید بفهمد که بعد از این جنگی که به ما تحمیل کرد و رهبری ما را به شهادت رساند و فرماندهان و هزاران تن از ملت بزرگ ما، به‌ویژه کودکان مظلوم و معصوم شجره طیبه میناب و همچنین مردم بی‌گناه لامرد را شهید کرد، ملت ایران، علیرغم همه این ضرباتی که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به این ملت وارد کردند، امروز در اوج اقتدار در منطقه حضور دارد.

وی اظهار داشت: ترامپ اگر دست از پا خطا کند و مجدداً به دلیل مشورت‌های نادرست، محاسبات غلطی را دنبال کند، نه فقط ما، بلکه دوستان ما، چه در عراق، چه در یمن، چه در لبنان و چه در فلسطین، همه منافع رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار کودک‌کش را مورد حمله جانانه قرار خواهند داد.

بروجردی درباره ادامه مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی ایران، گفت: من فکر می‌کنم با این ادبیات مستهجن، عملاً ترامپ در مذاکرات را بسته است.

وی با بیان اینکه ما هم بر اساس منافع ملی خودمان قطعاً تصمیم‌گیری می‌کنیم، اظهار داشت: ما برای ملت آمریکا متأسفیم چنین فرد لات و قماربازی در رأس حاکمیت آمریکا قرار گرفته، تاکنون نیز اگر مذاکره کردیم، وقت خود را به خاطر مذاکرات با آمریکا تلف کردیم. ما از ابتدا هم داوطلب مذاکره نبودیم و امروز هم داوطلب نیستیم. این آمریکا است که پس از آن‌که گوشمالی جدیدی داده شود، مجدداً از درِ التماس برای مذاکره وارد خواهد شد.

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