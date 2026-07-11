مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حفظ لزوم وحدت در شرایط کنونی گفت: پس از تجاوز و جنگ تحمیلی اخیر، شرایطی در کشور رقم خورد که بسیار تحسین‌برانگیز و شگفت‌انگیز بود. ایران برای نخستین‌بار توانست در برابر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، با تمام سخت‌افزارهای بی‌نظیر و قدرت بلامنازع آن‌ها، مقاومت کند، موجودیت خود را حفظ کرده و در نهایت آن‌ها را در رسیدن به اهدافشان کاملا شکست دهد.

وی ادامه داد: این پیروزی به واسطه عوامل مختلفی حاصل شد که در رأس آن‌ها قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی قرار داشت و عامل دوم، حضور حماسی مردم در صحنه بود؛ به این معنا که مردم ناگهان احساس کردند ایران و تمامیت هویت‌شان در خطر است، بنابراین به صحنه آمدند، ایستادگی کردند و انسجام شگفت‌انگیزی از خود نشان دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: البته عوامل دیگری نظیر مسائل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اداری هم مؤثر بود اما عامل برجسته‌تر همین دو مورد بود. طبیعی است که دشمنان این کشور، به‌ویژه کسانی که در مقابل مقاومت کشور به زانو درآمدند و عقب‌نشینی کردند، برای تضعیف جمهوری اسلامی، همین دو عامل را هدف قرار دهند؛ به‌خصوص جنبه اجتماعی و انسجام ملی.

مبلغ گفت: آن‌ها برای دستیابی به این هدف، از طرق مختلفی عمل می‌کنند؛ نخست، جنگ روانی گسترده‌ای است که توسط انواع رسانه‌های ایجادشده در خارج و بعضا در داخل به راه انداخته‌اند تا ذهن مردم را مشوش کرده و انسجام ملی را خدشه‌دار کنند. راه دوم، استفاده از عوامل نفوذی در سطوح مختلف است. ترورهای ناجوانمردانه‌ای که در ایام جنگ شاهد بودیم، بخشی از همین پروژه نفوذ بود. عوامل نفوذی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعال هستند و کسانی را که منافعشان در این انسجام عمومی به خطر افتاده است، بسیج می‌کنند تا به این وحدت آسیب برسانند.

وی ادامه داد: بخش سوم، به افراد تندرو و ناآگاهی برمی‌گردد که درک درستی از منافع ملی و انسجام عمومی ندارند. این افراد در توهمات و تصورات غیرواقعی خود غرق شده‌اند، رویاهای باطل را دنبال می‌کنند، و به دلیل تصلب و تعصبات فکری، از درک روندهای کلی جامعه، منافع ملی و مصالح عالیه ناتوانند. بخش چهارم هم به برخی از دست‌اندرکاران برمی‌گردد که متأسفانه درک درستی از حقایق ندارند؛ آن‌ها نمی‌توانند همه جامعه را به یک چشم ببینند و با رفتارها و اعمال خود، به این وحدت و انسجام لطمه وارد می‌کنند.

این فعال سیاسی تصریج کرد: ترکیبی از این عوامل به صورت جدی به جریان افتاده است تا پایداری و انسجامی را که در طول این تجاوز عظیم به شکل برجسته‌ای شکل گرفته و خود را به نمایش گذاشته است، مخدوش کند. بنابراین مسئله را باید از این منظر دید؛ یعنی حرکات چند فرد تندرو، تنها بخش کوچکی از ماجراست و در واقع برنامه‌های وسیع و پیچیده‌ای برای مخدوش کردن این انسجام در جریان است. کما اینکه دیدیم قبل از شروع جنگ هم به دلایل عدیده فضایی ایجاد شد که دشمنان هرچند به اشتباه اما باور کردند مردم ایران انسجام ندارند و تشتت گسترده‌ای، به‌ویژه میان جامعه و حاکمیت ایجاد شده است. آن‌ها فریب خوردند؛ البته بی‌دلیل هم تصور نمی‌کردند، چرا که واقعیت‌هایی وجود داشت و بر همان اساس به خود اجازه دادند علیه کشور و مردم دست به اقدام بزنند. اما الحمدالله مردم با هوشیاری و پشتوانه تمدنی و فرهنگی خود، توطئه دشمن را درک کردند و با حضور در صحنه، مقاومتی بی‌نظیر نشان دادند.

مبلغ گفت: حالا که شرایط مناسبی فراهم شده است، همه باید به شدت از این وضعیت پاسداری کنند؛ به‌ویژه مسئولان که در جریان این تجاوز تحمیلی، در عرصه مقابله و مقاومت، عملکردی شگفت‌انگیز و تحسین‌برانگیز داشتند. اکنون مسئولان باید مواظبت کنند که مبادا با رفتارهایی که مغایر قدرشناسی از این مردم است، به وحدت آسیب بزنند و همواره مراقب باشند. همچنین باید این جریان‌های تندرو را کنترل کند به عبارت دیگر، کسانی که آشکارا و پنهان درصدد اجرای منویات بیگانگان یا پیشبرد تفکرات باطل و متوهمانه خود هستند، باید مهار شوند.

وی گفت: حاکمیتی که توانست در برابر جنایتکاران بین‌المللی مقاومت کند، قاعدتاً در برابر عوامل داخلی، نفوذی‌ها و جریان‌هایی که درصدد آسیب به کشور و انسجام ملی هستند هم توانایی مقابله دارد و می‌تواند آن‌ها را به شکلی درست و کم‌هزینه مهار و کنترل کند تا ان‌شاءالله این وحدت و انسجام روز‌به‌روز تقویت شود و کشور قدرتمند تر پیش برود.

مبلغ با اشاره به تاکیدات رهبری شهید در این زمینه گفت: تمام آن تذکراتی که رهبری شهید و سایر شخصیت‌های ملی، احزاب و گروه‌ها داشتند، دلسوزانه و با هدف پیشگیری از همین موضوع بود. متأسفانه به دلایل عدیده، دشمنان این کشور به تحلیلی رسیده بودند که گمان می‌کردند انسجام داخلی مخدوش شده است؛ آن‌ها تصور می‌کردند شکافی عمیق و پرنشدنی میان حاکمیت و جامعه و همچنین در درون خود جامعه و حتی در سطوح حاکمیتی ایجاد شده است. آن‌ها به این تحلیل غلط رسیدند و دقیقاً به همین دلیل، به خود اجازه دادند که دست به جنایت و تجاوز بزنند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: خوشبختانه این توطئه خنثی شده است، اما با این وجود همواره باید مراقبت کرد؛ چراکه وقوع هر جنایت و تجاوزی، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و مشکلات جدی به بار می‌آورد. دشمنان قسم‌خورده ما هیچ ابایی از تجاوز و جنایت ندارند. بنابراین ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که بازدارندگی‌مان در تمام عرصه‌ها اعم از عرصه نظامی، انسجام و اتحاد ملی و سایر حوزه‌ها مستحکم‌تر و قوی‌تر شود؛ به طوری که دشمنان هرگز به چنین تحلیل‌های غلطی نرسند و به خود اجازه ندهند که با جسارتی ناجوانمردانه، خیال تجاوز مجدد به این کشور را در سر بپرورانند.

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