قادری در گفتوگو با ایلنا:
اثر پولهای آزادشده در تأمین ارز و کاهش نقدینگی خواهد بود/ ثبات سیاسی و نظامی، حتی بدون تزریق منابع جدید، آثار مثبتی برای اقتصاد دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع آزادشده ایران متعلق به دولت نیست و بانک مرکزی میتواند از آن برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه، ماشینآلات و نیازهای ضروری کشور استفاده کند؛ اقدامی که به گفته وی، به توسعه تولید و کاهش نرخ تورم کمک میکند.
جعفرقادری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه مقامات دولتی درباره آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شدن ایران توسط ایالات متحده خبر میدهند، اما بحثی که اکنون بین مردم مطرح میشود این است که آثار این پولهای آزادشده چه زمانی در اقتصاد کشور و معیشتشان قابل مشاهده خواهد بود، گفت: تا جایی که اطلاع دارم پولهای آزادشده مربوط به بانک مرکزی است؛ چون دولت قبلاً ریال آن را دریافت کرده است. بنابراین این منابع متعلق به دولت نیست.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنها تأثیری که میتواند داشته باشد، این است که بانک مرکزی این منابع را برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه وارداتی کشور، ماشینآلات مورد نیاز یا نیازهای ضروری کشور اختصاص دهد.
وی ادامه داد: دولت از سوی دیگر، ریال آن را باید از جامعه جمعآوری کند که دو موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه این اقدام به توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور و افزایش حجم تولید و تقویت تولید داخلی کمک میکند. دوم اینکه نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری میکند و در نتیجه میتواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. اما اینکه این منابع بر بودجه دولت تأثیر داشته باشد، تا آنجا که اطلاع دارم، چنین نیست؛ زیرا این منابع مربوط به دولت نیست و بانک مرکزی قبلاً ریال آن را در اختیار دولت قرار داده است.
قادری در پاسخ به این که رئیس مجلس درآخرین گفتوگوی خود عنوان کرد پس از رفع محاصره دریایی، صادرات نفت از سر گرفته شد و در واقع بخشی از محدودیتهای صادراتی برداشته شد، عنوان کرد: دولت باید به سمتی حرکت کند که با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است و دولت به دلیل کسری منابع، تلاش میکند منابع خود را از طریق افزایش پایه پولی تأمین کند، این روند نباید ادامه پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت باید بتواند از طریق مولدسازی و همچنین واگذاری طرحها و پروژههای خود به بخش خصوصی، بخشی از منابع مورد نیاز خود را تأمین کند و هم سهم خودرش در اقتصاد را کاهش دهد، اظهار داشت: دولت باید در حوزه استفاده از ابزارها و اهرمهای نوین تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور اقدام کند.
وی ادامه داد: اکنون در زمینه تبدیل نیروگاههای حرارتی به سیکل ترکیبی، بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ و همچنین طرحهای نیمهتمامی که در کشور وجود دارد، باید از ابزارها و ظرفیتهایی که در بازار سرمایه و بورس قابل استفاده است، بهره گرفت. برای مثال، انتشار اوراق بهادار ارزی، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز یا انتشار اوراق ریالی قابل تحویل به کالا و سایر اوراق و سپرده مبتنی بر کالا، ابزارهایی هستند که میتوانند نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری کرده و آن را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کنند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات صورت گیرد، هم میتواند بنگاههای تولیدی را در پرداخت مالیات توانمندتر کند و هم با ورود کالاهای تولیدی به بازار، موجب کاهش رکود، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، چون این ابزارها نقدینگی را از سطح جامعه جمعآوری میکنند، کاهش نقدینگی میتواند اثر کاملاً مشهود و ملموسی بر کاهش نرخ تورم داشته باشد. همچنین، تسهیل فضای کسبوکار میتواند بسیار مؤثر باشد. فعالسازی کریدورهای صادراتی و وارداتی نیز میتواند ارتباطات ما را با کشورهای همسایه تسهیل کرده و تجارت خارجی کشور را رونق ببخشد.
قادری با اشاره به این که حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیز میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم قدرت رقابت کشور را افزایش دهد، گفت: همچنین اولویتبندی طرحها و پروژههایی که درصد پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، میتواند موجب شود این پروژهها زودتر به بهرهبرداری برسند و با توجه به تأثیری که بر افزایش عرضه کل دارند، به کاهش تورم، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنند.
وی درباره این که برخی مطرح میکنند که این تفاهمنامهای که میان ایران و آمریکا در حوزه مسائل امنیتی منعقد شده، صرفنظر از ابعاد امنیتی، بیشتر یک تفاهمنامه اقتصادی میان دو کشور است. نظر شما در این زمینه چیست، عنوان کرد: من فکر میکنم اگر همین تفاهم بتواند یک وضعیت باثبات در کشور ایجاد کند، حتی اگر منابع جدیدی نیز تزریق نشود، باز هم آثار مثبتی خواهد داشت.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اگر بتوانیم از این فضا و از این بستر ایجادشده حال اگر منابعی هم تزریق نشود و به سمت ثبات سیاسی و نظامی یا کاهش تنشهای نظامی، نهایت استفاده را ببریم، اتفاقی که در جنگ افتاد و قدرتی که ما نشان دادیم، کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس را به این جمعبندی رسانده است که راهی جز تعامل و ارتباط با ایران ندارند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نسبت به گذشته، کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر نگاه ویژهتری به ایران خواهند داشت و تلاش میکنند همکاری و همراهی بیشتری با ما داشته باشند. این موضوع نیز میتواند به اقتصاد کشور کمک کند. به هر حال، ابهت و هیمنه آمریکا شکسته شد و نگرانیهایی که برخی کشورها مانند چین و روسیه برای همکاری بیشتر با ایران داشتند، تا حد زیادی برطرف شده است.
قادری گفت: اگر در آینده فضای باثباتی داشته باشیم، دوباره دشمنان حماقت نکنند و جنگی راه نیندازند شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند یا تثبیت شود، روند و اصلاح امور اقتصادی نیز میتواند در مسیر مناسب و قابل قبولی قرار گیرد.