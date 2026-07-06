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بقایی:

لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان علیه ایران، فرار رو به جلو و تلاش برای وارونه نشان‌دادن واقعیت‌ها است

لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان علیه ایران، فرار رو به جلو و تلاش برای وارونه نشان‌دادن واقعیت‌ها است
کد خبر : 1809751
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سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت:لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان علیه ایران، فرار رو به جلو و تلاش برای وارونه نشان‌دادن واقعیت‌ها است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت:

لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرم‌آور است و از حیث وارونه‌نشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، شخصیت «مفیستوفلس» نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی می‌کند.

آلمان باید به طور کامل به‌خاطر همدستی‌اش در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت مترتب بر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه‌اش را بپردازد.

این نوع دست پیش‌گرفتن‌ها نمی‌تواند رژیم حاکم بر برلین را از مسئولیتش به‌خاطر مشارکت در یک جنگ غیرقانونی و جنایات جنگی ارتکابی علیه ایرانیان، مبرا کند.

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