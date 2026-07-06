احمدیان:
آقای شهید ایران با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد
علیاکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: «امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگینتر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.
جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یکصدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».
رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستادهایم و همنوا با شما میخوانیم؛
«سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ».»