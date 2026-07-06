خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احمدیان:

آقای شهید ایران با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد

آقای شهید ایران با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد
کد خبر : 1809750
لینک کوتاه کپی شد.

علی‌اکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: «امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.

جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یک‌صدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».

رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم و هم‌نوا با شما میخوانیم؛

«سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ».»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی