آقای شهید ایران با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: «امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.

جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یک‌صدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».

رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم و هم‌نوا با شما میخوانیم؛

«سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ».»

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