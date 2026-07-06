سرلشکر رضایی:
شعار خونخواهی مردم به خشم مقدس علیه دشمن تبدیل شد
سرلشکر رضایی نوشت: این شعارها که با خونخواهی رهبر شهید توأم شده،به خشمی مقدس و اتحادی پولادین علیه دشمنان این مرز و بوم تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در فضای مجازی نوشت: «ملت بزرگ ایران، پس از پنج دهه، امروز نیز با همان صلابت و ایمان روزهای آغازین انقلاب، شعارهای کوبندهی خود را علیه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب سر میدهند.
این شعارها که با خونخواهی رهبر شهید توأم شده، به خشمی مقدس و اتحادی پولادین علیه دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده است.»