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سرلشکر رضایی:

شعار خونخواهی مردم به خشم مقدس علیه دشمن تبدیل شد

شعار خونخواهی مردم به خشم مقدس علیه دشمن تبدیل شد
کد خبر : 1809747
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سرلشکر رضایی نوشت: این شعارها که با خونخواهی رهبر شهید توأم شده،به خشمی مقدس و اتحادی پولادین علیه دشمنان این مرز و بوم تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در فضای مجازی نوشت: ‌«ملت بزرگ ایران، پس از پنج دهه، امروز نیز با همان صلابت و ایمان روزهای آغازین انقلاب، شعارهای کوبنده‌ی خود را علیه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب سر می‌دهند.

این شعارها که با خونخواهی رهبر شهید توأم شده، به خشمی مقدس و اتحادی پولادین علیه دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده است.»

 

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