دو سوم مسجد جمکران پیش از آغاز مراسم تشییع رهبر شهید پر شد/ حرکت زائران از حرم حضرت معصومه(س) به سمت جمکران

وی با بیان اینکه مقدمات برگزاری مراسم به‌خوبی فراهم شده است، افزود: «ان‌شاءالله فردا رأس ساعت 6 صبح مراسم اقامه نماز برگزار می‌شود و پس از آن مراسم تشییع آغاز خواهد شد. از ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم، دلدادگان رهبر عزیز از حرم مطهر حضرت معصومه(س) در امتداد بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت مسجد مقدس جمکران در حرکت هستند و این مسیر هفت کیلومتری را با عشق و ارادت طی می‌کنند تا خود را به محل برگزاری مراسم برسانند.»

استاندار قم تصریح کرد: «تا این لحظه حدود دو سوم مسجد جمکران مملو از جمعیت شده است. زائرانی از اقصی نقاط کشور در مسجد جمکران حضور یافته‌اند و پیش از برگزاری مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شرکت می‌کنند تا هنگام آغاز مراسم، در نزدیک‌ترین فاصله ممکن حضور داشته باشند.»

بهنام‌جو با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای برگزاری این مراسم، گفت: «از دقایقی پس از نماز مغرب و عشا، برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در مسیر مسجد مقدس جمکران آغاز شده است. مداحان به نوبت به مرثیه‌سرایی می‌پردازند، سخنرانان مشخص شده‌اند و از امشب تا نماز صبح، برنامه‌های متنوعی برای زائران و عزاداران تدارک دیده شده است.»

وی با یادآوری مسیر تشییع پیکر رهبر شهید از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، ادامه داد: «در قم شور و حال کم‌نظیری ایجاد شده و مردم بار دیگر حماسه‌ای بزرگ خواهند آفرید. نماز باشکوهی در مسجد جمکران اقامه خواهد شد و با توجه به گستردگی جمعیت، این مراسم به صحن‌های اطراف مسجد و بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز امتداد خواهد یافت.»