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پاسخ قاطع دبیر شورای عالی امنیت ملی به ترامپ

پاسخ قاطع دبیر شورای عالی امنیت ملی به ترامپ
کد خبر : 1809742
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دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رییس جمهور متوهم امریکا که امروز ۹۱ میلیون ایرانی را تهدید کرده است گفت: با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.

به  گزارش ایلنا، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رییس جمهور امریکا که امروز ۹۱ میلیون ایرانی را تهدید کرده است گفت: پیش از این تو بعنوان رییس یک کشور بی‌ریشه با تاریخ ۲۵۰ ساله با ادبیات مشابه از محو تمدن چند هزار ساله ایران سخن گفته بودی و نتیجه برایتان جز شکست و استیصال و درخواست مذاکره و آتش‌بس نبود! ایرانی با زبان تهدید بیگانه است.

وی ادامه داد: پس با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.

 

 

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