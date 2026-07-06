در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه صورت گرفت؛
پیام جهانگیر به محسنی اژه ای
سخنگوی قوه قضاییه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای به عنوان ریاست قوه قضاییه پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن پیام اصغر جهانگیر آمده است؛
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای (دامت توفیقاته)
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
با احترام و دعای خیر، انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای مد ظله العالی، نشانه روشن اعتماد معظم له به تعهد، تخصص و مدیریت جهادی جنابعالی در نظام قضایی برای پیگیری و صیانت از حقوق مردم و اجرای عدالت در همه عرصهها می باشد.
همانگونه که امامین انقلاب و رهبری معظم فرمودهاند، قوه قضاییه رکن بیبدیلی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که وظایف و ماموریتهای منحصر به فردی دارد و حضرتعالی به عنوان شخصیتی که قریب به پنج دهه سابقه قضایی و مدیریتی در همه ارکان دستگاه عدالت دارید، این توفیق بزرگ را یافتهاید که با شناخت از منظومه فکری امام خمینی کبیر رحمتالله علیه و امام خامنهای شهید قدسالله نفسه الزکیه پیرامون عدلیه و مطالبات و رهنمودهای اخیر راهگشای رهبر حکیم و عالیقدرمان، قوه قضاییه را در دوره جدید به نقطه مطلوب برسانید.
پر واضح است که دستاوردهای حاصله در دوره پنج ساله اخیر نیز مرهون تلاشهای مستمر و خستگیناپذیر آن جناب بوده و میباشد.
بدون شک در این مسیر ارزشمند و امیدآفرین، تجربه دوره تحول و تعالی، سرمایه گرانسنگی است تا کشور به قوه قضاییهای در تراز نظام اسلامی نائل گردد و فصل جدیدی از شکوفایی و پیشرفت پرشتاب دستگاه عدالت در چارچوب قانون اساسی و مطالبات رهبری آغاز گردد.
دوام توفیقات حضرت مستطاب عالی در ظل توجهات امام عصر (عج) و دعای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و عموم مردم مومن ایران اسلامی را از درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم.
اصغر جهانگیر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه