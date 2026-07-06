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قالیباف در پیامی؛

قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد امت به سزای عمل‌شان خواهند رسید

قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد امت به سزای عمل‌شان خواهند رسید
کد خبر : 1809706
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رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت تشییع تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در تهران، حضور گسترده مردم در این مراسم را تجلی حماسه و شعور ملی دانست و تأکید کرد که ملت ایران با این حضور، بار دیگر با ولی‌فقیه تجدید بیعت کردند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی به مناسبت تشییع تاریخی پیکر مطهر آقای شهید ایران و شهدای خانواده ایشان در تهران؛ نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و قدرشناس ایران!

داغ جانکاه فقدان رهبر شهیدمان و آخرین روز حضور جسم مبارک و مجروح او در پایتخت ام القرای جهان اسلام با تجلی وجه دیگری از بعثت شما در این مقطع حساس و سرنوشت ساز به حماسه و شعور تبدیل  شد و حرکت به سمت پیروزی قطعی ایران اسلامی و جهان اسلام را شتابی دو چندان بخشید.

مردمی که ۴۷ سال پیشران و پشتیبان انقلاب شان بوده‌اند، در چهار ماه گذشته هرشب با ندای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از قاتلان امام شهیدمان فریاد زدند و انتقام را خواستار شدند.

تحقق وعده الهی قطعی است و متجاوزان به خاک ایران اسلامی و قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد امت، به سزای اعمال شان خواهند رسید و گام نهایی انتقام از مستکبران با آزادی قدس شریف عینیت می یابد.

ملت مبعوث شده، رهبرشان را بدرقه کردند و همچون ۴ ماه گذشته دست بیعت به سمت ولی فقیه حکیم مان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دراز کردند.

باید قدردان این مردم بود که در مسیر نورانی امام و شهدا ذره ای عقب نشینی نکردند.

دنیا امروز فهمید انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، پاینده و جاودان است و با پشتوانه‌ی این مردم، بن‌بست و شکستی وجود ندارد.

این ملت، از مکتب حسین علیه السلام و تربیت یافته‌ی امامین انقلاب اند که در ۳۷ سال دوران زعامت رهبر شهید انقلاب، نه تنها روحیه جهاد و مبارزه را حفظ کرده اند؛ بلکه ساختارمند و محکم در برابر زورگویان دنیا ایستاده‌اند.

قدر شما را باید دانست و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق تان کوتاهی نکرد. چه در پای لانچر و دفاع از کشور، چه در عرصه دیپلماسی و مذاکره به عنوان بخشی از مبارزه‌ی تمدنی و اصولی با سلطه گران و چه در عرصه خدمت به شما برای گشایش امور معیشتی و اقتصادی. امید است توجه به توصیه های اکید رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب در کار بی وقفه و موثر برای مردم، با همت مسئولین محقق شود.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

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