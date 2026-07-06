به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی به مناسبت تشییع تاریخی پیکر مطهر آقای شهید ایران و شهدای خانواده ایشان در تهران؛ نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و قدرشناس ایران!

داغ جانکاه فقدان رهبر شهیدمان و آخرین روز حضور جسم مبارک و مجروح او در پایتخت ام القرای جهان اسلام با تجلی وجه دیگری از بعثت شما در این مقطع حساس و سرنوشت ساز به حماسه و شعور تبدیل شد و حرکت به سمت پیروزی قطعی ایران اسلامی و جهان اسلام را شتابی دو چندان بخشید.

مردمی که ۴۷ سال پیشران و پشتیبان انقلاب شان بوده‌اند، در چهار ماه گذشته هرشب با ندای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از قاتلان امام شهیدمان فریاد زدند و انتقام را خواستار شدند.

تحقق وعده الهی قطعی است و متجاوزان به خاک ایران اسلامی و قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد امت، به سزای اعمال شان خواهند رسید و گام نهایی انتقام از مستکبران با آزادی قدس شریف عینیت می یابد.

ملت مبعوث شده، رهبرشان را بدرقه کردند و همچون ۴ ماه گذشته دست بیعت به سمت ولی فقیه حکیم مان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دراز کردند.

باید قدردان این مردم بود که در مسیر نورانی امام و شهدا ذره ای عقب نشینی نکردند.

دنیا امروز فهمید انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، پاینده و جاودان است و با پشتوانه‌ی این مردم، بن‌بست و شکستی وجود ندارد.

این ملت، از مکتب حسین علیه السلام و تربیت یافته‌ی امامین انقلاب اند که در ۳۷ سال دوران زعامت رهبر شهید انقلاب، نه تنها روحیه جهاد و مبارزه را حفظ کرده اند؛ بلکه ساختارمند و محکم در برابر زورگویان دنیا ایستاده‌اند.

قدر شما را باید دانست و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق تان کوتاهی نکرد. چه در پای لانچر و دفاع از کشور، چه در عرصه دیپلماسی و مذاکره به عنوان بخشی از مبارزه‌ی تمدنی و اصولی با سلطه گران و چه در عرصه خدمت به شما برای گشایش امور معیشتی و اقتصادی. امید است توجه به توصیه های اکید رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب در کار بی وقفه و موثر برای مردم، با همت مسئولین محقق شود.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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