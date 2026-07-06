به گزارش خبرنگار ایلنا، ایمان عطارزاده درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان گفت: امروز مردم عزیز کشورمان دیدند که از نخستین ساعات برگزاری مراسم و آغاز رسمی آن، که از ساعت ۶ صبح اعلام شده بود، اقشار مختلف مردم به‌صورت گسترده در مسیری که از سه‌راه تهرانپارس تا میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری امتداد داشت، حضور یافتند. این مسیر بسیار طولانی بود و برای نخستین‌بار محل تجمع و اجتماع عظیم و گسترده عاشقان و دلدادگان امام شهیدمان شد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کرد:اقشار مختلف مردم، مردم عزیز ایران، به همراه اعضای خانواده‌های خود در این مراسم شرکت کردند. مردم عزیز تهران امروز پیکر مطهر رهبر شهیدمان را در حالی بدرقه کردند که آقای شهید ما پس از ۴۷ سال، تهران را ترک کردند و مردم تهران به بدرقه آقای شهیدی آمدند که خودشان و همه اهل و عیالشان جان‌فدای ایران شدند.

وی ادامه داد: امروز در تهران شاهد صحنه‌های به‌یادماندنی، باشکوه و بی‌نظیری از حضور، دلدادگی و عشق مردمی بودیم که در هوای گرم و در شرایطی که ساعت‌ها در انتظار مشایعت پیکر رهبر شهیدمان بودند، آمدند، ایستادند و با امام مجاهد شهید خود عشق‌بازی کردند. همچنین صحنه عظیم بیعت مردم عزیز ایران را با رهبر عزیز انقلاب اسلامی دیدیم.

عطارزاده با بیان این که ان‌شاءالله این حماسه بزرگ مردم، که در تاریخ جمهوری اسلامی و در تاریخ ایران مشابهتی نداشت، در روزهای آینده نیز در قم و مشهد ادامه پیدا خواهد کرد، عنوان کرد:حضور گسترده مردم در تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان، که از روز دوازدهم تیرماه آغاز شد، با ادای احترام شخصیت‌های سیاسی و مقامات کشورهای مختلف و پس از آن در روزهای شنبه و یکشنبه با وداع تاریخی مردم ایران در مصلای امام خمینی(ره) ادامه یافت و امروز نیز با تشییع باشکوه، بی‌نظیر و ماندگار مردم تهران استمرار پیدا کرد.

وی ادامه داد:اتفاقی که فردا، ان‌شاءالله، در قم رقم خواهد خورد، بر اساس جدول زمان‌بندی مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان است. پس از نماز صبح، پیکرهای مطهر در مسجد مقدس جمکران مستقر خواهند شد و مردم با حضور در مسجد مقدس جمکران، نماز را به امامت حضرت آیت‌الله جوادی آملی بر پیکر مطهر حضرت آقا اقامه خواهند کرد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب،افزود:پس از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده محترم ایشان، مسیر حرکت و تشییع پیکرها در بلوار پیامبر اعظم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه پیدا خواهد کرد.جلوه ویژه‌ای که در برنامه روزهای آینده تشییع پیکرهای مطهر خواهیم داشت، جلوه ویژه زیارت و حضور پیکر مطهر رهبر شهیدمان در اماکن مقدس است؛ در قم، در حرم حضرت معصومه(س) و در مسجد مقدس جمکران.

وی خاطر نشان کرد:در روز بعد، یعنی روز چهارشنبه، پس از ۶۹ سال، پیکر مطهر رهبر عزیزمان که توفیق زیارت را دارند، به عتبات عالیات مشرف خواهد شد. در حرم حضرت امام حسین(ع)، حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) و در نجف اشرف، در حرم امیرالمؤمنین علی(ع)، مراسم تشییع برگزار خواهد شد و نماز بر پیکر مطهر در نجف اشرف اقامه می‌شود.روز پنجشنبه نیز تشرف پیکر مطهر به حرم حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) را خواهیم داشت.

عطار زاده بیان کرد:از ویژگی‌های روزهای آینده و برنامه‌های پیش‌رو در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده محترم ایشان، موضوع زیارت است. مردم، دلدادگان، محبان و دوستداران امام شهیدمان که در اقصی نقاط ایران و جهان توفیق مشایعت را نداشتند و بسیار تمایل داشتند در تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان حاضر باشند، زیارت را به نیابت از امام شهیدمان انجام خواهند داد و ثواب این زیارت را به روح مطهر رهبر شهیدمان هدیه خواهند کرد.

وی گفت:ان‌شاءالله شاهد خواهیم بود که برنامه‌های قم، سپس حضور در عراق و حرم‌های مطهر، و در نهایت، در آخرین روز مراسم تشییع، حضور پیکر مطهر در شهر مقدس مشهد و نهایتاً تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمان در حرم حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، پایان‌بخش مراسم تشییع خواهد بود.رستاخیز تهران را دیدیم و ان‌شاءالله فردا نیز قیام مردم قم را در استقبال از پیکر مطهر و بدرقه امام شهیدمان شاهد خواهیم بود.

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