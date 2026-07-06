حضرتی:
پویش «نامه به رهبر شهید» جزو ورقهای طلایی تاریخ خواهد شد
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به برپایی پویش «نامه به رهبر شهید انقلاب» که به صورت مشترک از سوی دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت و شرکت ملی پست راهاندازی شده است، عنوان کرد که این پویش جزو ورقهای طلایی تاریخ خواهد شد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی با حضور در یکی از دفاتر شرکت ملی پست که در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار داشت، با اشاره به برپایی این پویش، اظهار کرد: نامه به رهبر شهید انقلاب، نامهای بسیار مهم خواهد بود و جزو ورقهای طلایی تاریخ خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پویش ابتکار خوبی است که در شورای اطلاعرسانی دولت مطرح شد و با استقبال شرکت ملی پست راهاندازی شد، ضمن تشکر از اقدامات شرکت ملی پست، افزود: طرح پویش نامه به رهبر شهید در این فضا که عواطف و احساسات مردم بر موضوع جایگاه و فداکاری و ایثارگری رهبر شهید متمرکز شده است، بسیار اهمیت دارد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به جایگاه اعلام وفاداری و بیعت با آرمانهای شهدا در آیین دینی و زیارتنامهها، یادآور شد: وقتی نامهها در این فضا نوشته میشود، امکان طرح سوژه برای تدوین کتاب و ساخت فیلم فراهم میشود. این نامهها از دل بر میآیند و سوز و گداز دل در این فضا فوقالعاده ارزشمند است. ما در اطلاعرسانی این امر در کنار شما هستیم. میتوان نمایشگاهی از این نامهها ترتیب داد. فلسفه انقلاب ما که توسط امام عزیز بنیانگذاری شده، بر این بوده است که مردم به هر شکل در کارها نقشآفرینی کنند و نقش اول را بازی کنند.
حضرتی با بیان اینکه جمعیت میلیونی حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید بخشی از ملتی هستند که دل آنها با این جمعیت است اما شاید امکان آمدن در مراسم را نداشتند، تصریح کرد: شرکت در پویش این نامه میتواند برای چنین افرادی مفید باشد و حس و حال خود را با قلم خود به آیندگان بیان کنند. این طرح مکمل این حضور میلیونی در مراسم تشییع است که به جهان این پیام را مخابره میکند که ملت ایران پشت سر نظام هستند و در تمام حالات کینه محکم و روحیه انتقامگیری نسبت به دشمن دارند.
وی ادامه داد: روحیه انتقامگیری از دشمن سر جای خود محفوظ است، اما قطعاً برای مصالح کشور پای میز مذاکره هستیم. همانطور که پای لانچرها بودیم و با قدرت جنگیدیم و در دهان دشمن زدیم، در مذاکرات هم با همان روحیه با قدرت پیش میرویم. به گفته سیاستمداران، جنگ سیاستی با خونریزی و سیاست جنگی بدون خونریزی است. در دفاع از عزت و شرف ملت و تمامیت ارضی ایران، قدرتمند به دنیا میگوییم که ما بیدی نیستیم با این بادها بلرزیم. محکم ایستادیم و دشمن را وادار میکنیم عاجزانه درخواست آتشبس و مذاکره کند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، تأکید کرد: نامه به رهبر شهید، سند رسوایی دشمن و وفاداری به رهبری و پیگیری اهداف شهدا و رهبر شهید خواهد بود. نامه به رهبر شهید یک نامه ساده دوستانه نیست، بلکه با این نامهها مرامنامه منتقل میکنیم، خطمشی و استراتژی و راهبرد مشخص میکنیم.