مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب پیوند میان ملت و دولت را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت

به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مستحکم‌ترین پیوند میان ملت و دولت در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته شد. این رویداد حامل دو پیام روشن و قطعی است:

۱. طراحان و عاملان این جنایت باید بدانند که آن‌ها بذر نفرت و انتقام را بر دل ملت ایران کاشته‌اند؛ بذری که روزی گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.

۲. سیاست‌گذاران و طراحان سیاست باید این واقعیت جامعه ایران را درک کنند و به محاسبات نادرست خود در تحلیل موازنه قدرت جمهوری اسلامی ایران پایان دهند.»

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