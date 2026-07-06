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نمایندگی ایران در سازمان ملل مطرح کرد؛

مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب پیوند میان ملت و دولت را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت

مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب پیوند میان ملت و دولت را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت
کد خبر : 1809695
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نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در پیامی با اشاره به استقبال بی‌نظیر سوگواران از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید کرد که این حضور گسترده، پیوند مستحکم میان ملت و دولت را به دیده جهانیان گذاشته است.

به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مستحکم‌ترین پیوند میان ملت و دولت در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته شد. این رویداد حامل دو پیام روشن و قطعی است:

۱. طراحان و عاملان این جنایت باید بدانند که آن‌ها بذر نفرت و انتقام را بر دل ملت ایران کاشته‌اند؛ بذری که روزی گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.

۲. سیاست‌گذاران و طراحان سیاست باید این واقعیت جامعه ایران را درک کنند و به محاسبات نادرست خود در تحلیل موازنه قدرت جمهوری اسلامی ایران پایان دهند.»

 

انتهای پیام/
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