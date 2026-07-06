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بقائی:

«سرو» از باغ رفت اما آیین «سربلند ایستادن» را برای ما به یادگار گذاشت

«سرو» از باغ رفت اما آیین «سربلند ایستادن» را برای ما به یادگار گذاشت
کد خبر : 1809675
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سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئویی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مراسم را بدرقه‌ای تاریخی توصیف کرد و نوشت که میراث رهبر شهید، خودباوری، عزت‌طلبی، استقلال‌خواهی، میهن‌دوستی و ایستادگی در برابر طوفان حوادث است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار کلیپی از حضور میلیون‌ها ایرانی سوگوار، اما پر افتخار، در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، در شبکه ایکس نوشت:

«امروز، ایرانیان رهبری بزرگ را در پایتخت ایران بدرقه کردند که روزگار چون او بسیار کم پرورده است. در هنگامه این بدرقه بی‌نظیر، دعاها بر لب‌ها جاری است و نگاه‌ها تا افق امتداد یافته است؛ گویی تاریخ، لحظه‌ای درنگ کرده تا برگ دیگری از دفتر خویش را ورق بزند.

وجودی مبارک رفت، اما آنچه از خویش به یادگار نهاد، بیش از یک نام و یک دوره است: میراثی از خودباوری، عزت‌طلبی، استقلال‌خواهی، میهن‌دوستی و ایستادگی در برابر طوفان حوادث.

پیکرها را خاک در آغوش می‌گیرد، اما اندیشه‌هایی که ملتی را به اعتماد به خویش، پاسداری از استقلال، و پایداری در راه آرمان‌ها فرا می‌خوانند، در گذر زمان فرسوده نمی‌شوند.

اگر سرو از باغ برود، آیینِ سربلند ایستادن را برای نهال‌های پس از خود به یادگار می‌گذارد؛ و دانه‌ای که در خاک رود با جوانه‌های دوباره در وجدان آزادگان برمی‌خیزد و این، میراثی است که غبار سالیان بر آن نمی‌نشیند.

چون شهادت، دولتی در عالم ایجاد نیست

عاشقان بال هما دانند بر سر تیغ را

گرچه پیش راه دشمن شمع بردن رسم نیست

ما ز خون گرم می‌گردیم رهبر تیغ را»

صائب

 

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