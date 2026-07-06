معاون حقوقی رئیسجمهور:
مهمترین میراث رهبر شهید، تثبیت انقلاب اسلامی و تقویت انسجام ملی است
معاون حقوقی رئیسجمهور با برشمردن مهمترین میراثهای رهبر شهید انقلاب، تثبیت انقلاب اسلامی، تبیین اندیشه امام خمینی(ره)، تقویت توان دفاعی، توسعه علمی و تحکیم جبهه مقاومت را از برجستهترین دستاوردهای ایشان دانست و تأکید کرد که حفظ انسجام ملی و حمایت از تیم مذاکرهکننده کشور، مهمترین وظیفه امروز در ادامه این مسیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، امروز (دوشنبه) با حضور در جمع عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن ابراز تأسف و تألم قلبی نسبت به شهادت جانگداز رهبر بزرگ و امام و پیشوای انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای، اظهار داشت: مهمترین میراث رهبر شهیدمان را (در کنار فهرست بلند و پرافتخاری از مواریث ارزشمند) میتوان تثبیت انقلاب اسلامی، تبیین 37ساله اندیشه و راه امام خمینی(ره) و بیان مبانی ارزشمند اندیشه ایشان، همچنین تلاش در جهت گسترش این مبانی و فرهنگ و آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی افزود: آقای شهید ایران در طول 37 سال گذشته و در تمام سخنرانیهای خود (بهویژه سخنرانی تاریخی هر ساله خود در 14 خردادماه) از زاویهای به تبیین ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و آرمانهای آن، همچنین اهداف بلند امام خمینی(ره) میپرداختند و البته در میدان عمل نیز تلاشهای طاقتفرسایی را در جهت تحقق و اجرای آن آرمانها در عرصههای مختلف داشتند. تقویت توان دفاعی و تجهیز نیروهای مسلح به فناوری پیشرفته از مهمترین تدابیری بود که رهبر شهید ایران اتخاذ کردند که شاهد ثمره آن در دو جنگ تحمیلی سال گذشته (جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان) بودیم. این تدابیر توانست قویترین ارتش جهان در تاریخ و نیز ارتش جنایتکار و مجهز رژیم صهیونیستی را مقابل ایران به زانو درآورد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اهتمام رهبر شهید ایران به توسعه علمی و تکنولوژیک ایران، تأکید کرد: در حوزه علم و فناوری، ایستادن ایشان پای توسعه دانشهای نوین، کشور را به سطوح بالایی از دانش ارتقا داد و دانشمندان ما موفق شدند در حوزههای مختلفی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابند که البته این مسیر همچنان ادامه دارد.
حجتالاسلام انصاری خاطرنشان کرد: ایشان خطرات بزرگی را از سر ایران دفع کردند. یادمان نرفته است که در این 37 سال گذشته، جنگی در غرب کشور به بهانه سرکوب صدام توسط استکبار جهانی به راه افتاد که در واقع به منظور اشغال عراق صورت گرفته بود. تدابیر رهبر انقلاب موجب شد که سایه این جنگ به ایران سرایت نکند. همین تدابیر آقای شهید ایران موجب شد که ایران از خطرات جنگ در افغانستان نیز مصون بماند.
وی با برشمردن دیگر میراث رهبر شهید ایران، گفت: تقویت حوزه مقاومت و همبستگی بین جبهههای مختلف مقاومت، پایداری و مقاومت ملی، تکیه بر توان داخلی و تحقق شعار «ما میتوانیم» از دیگر میراثهای رهبر انقلاب است که باید پیگیری شود.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: دشمن تصور میکرد با یک حمله گسترده و شهید کردن حضرت آیتالله سید علی خامنهای و فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم، همچنین وحشیگریهایی همچون هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب، ایران مرعوب خواهد شد و شیرازه امور از هم خواهد پاشید و سقف نظام فرو میافتد؛ در حالی که مشخص شد ساختاری که امام طراحی کرده بود، در قانون اساسی آمده بود و رهبر شهید آن را بارور کرده بود، قویتر از این بود که با این اقدامات از بین برود.
حجتالاسلام انصاری، رهبر شهید انقلاب را ستون بزرگ اسلام و انقلاب دانست و تأکید کرد: شهادت ایشان ضایعه سنگینی بود، ولی امروز میبینیم که شهادت مظلومانه ایشان حیات مجددی به انقلاب، اسلام، جبهه مقاومت و مردم ایران بخشیده است.
وی حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب را شگفتانگیز توصیف کرد و اظهار داشت: امروز که در این راهپیمایی شرکت کردم، شگفتزده هستم که مردم از تمام اقشار و سنین در اینجا گرد هم جمع شدهاند. افراد مختلفی از شهرهای مختلف و استانهای دوردست آمده بودند. امروز شاهد حضور و حرکت جمعیت چند میلیونی در کنار پیکر مطهر ایشان هستیم، اما دهها میلیون نفر دیگر نیز در شهرهای مختلف ایران آرزوی حضور در این مراسم را داشتند. قلب آنها اینجاست. امروز میدان آزادی و تهران قلب تپنده همه ایران حول محور انقلاب اسلامی، راه امام و راه رهبر شهید است.
معاون حقوقی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که این اجتماع و وداع باشکوه موجب تقویت بیش از پیش همبستگی ملی شود و تصریح کرد: وظیفه مهمی که ما امروز بر عهده داریم، حفظ همبستگی و دور انداختن رقابتهای کودکانه و مخرب است. اختلاف سلیقه و تکثر سلیقه بسیار خوب است، اما آنچه اهمیت دارد حفظ انسجام ملی در برابر دشمن است. امروز حفظ همبستگی و دور انداختن رقابتهای کودکانه و مخرب، یک وظیفه ملی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید از دولت خدمتگزار و تیم مذاکرهکننده کشورمان که در برابر آمریکا و قدرتها برای استیفای حقوق ملت ایران ایستادهاند و در چهارچوب سیاستهای کلی که رهبر شهید ترسیم فرمودند و رهبر بزرگوار انقلابمان، آیتالله سید مجتبی خامنهای، بیان فرمودند، پشتیبانی و حمایت کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری در پایان گفت: امیدواریم تیم مذاکرهکننده و کارگزاران دیپلماسی کشورمان همان دستاوردهایی که نیروهای مسلح در میدان نبرد به دست آوردند را در میدان دیپلماسی کسب کنند و انشاءالله شاهد پیروزی بیش از پیش ملت شریف ایران و زبونی بیش از پیش دشمنان باشیم.