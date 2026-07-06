خدمترسانی وزیر دادگستری در موکبهای مسیر تشییع رهبر شهید
وزیر دادگستری، با حضور در موکب وزارت دادگستری، از عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید پذیرایی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با حضور در موکب وزارت دادگستری، از عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید پذیرایی کرد.
وزیر دادگستری همچنین با همراهی علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در مواکب این سازمان در مسیر تشییع رهبر شهید، از عزاداران شرکتکننده در این مراسم پذیرایی کرد.
رحیمی با همراهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از معاونان و مدیران وزارت دادگستری، با حضور در میان خیل عظیم مردم عزادار تهران، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضور یافت.