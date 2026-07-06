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استاندار تهران:

بدرقه باشکوه رهبر شهید در حافظه تاریخی کشور ماندگار شد

بدرقه باشکوه رهبر شهید در حافظه تاریخی کشور ماندگار شد
کد خبر : 1809650
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استاندار تهران در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، این اجتماع عظیم را جلوه‌ای ماندگار از انسجام ملی و تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان حضور گسترده مردم را نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز تهران فقط محل برگزاری یک مراسم نبود؛ پایتخت، آیینه وحدت، اندوه و وفاداری ملت بزرگ ایران بود.
وی با بیان اینکه این بدرقه باشکوه در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد، افزود: حضور مردم در این آیین، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و تجدید عهد یک ملت با مسیر و آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
 معتمدیان همچنین تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم و زائران در چنین روز بزرگی، برای مجموعه مدیریت استان تهران تنها یک وظیفه اجرایی نبود، بلکه افتخاری بزرگ و مسئولیتی تاریخی در برابر ملت ایران محسوب می‌شود.

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