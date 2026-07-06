برای من روحیه، صفا معنویت رهبری خیلی جذاب بود/ عنوان «رهبر انقلاب اسلامی» چگونه انتخاب شد؟

وی خاطره‌ای از تشکیل شورای سیاسی - اجتماعی با حضور مشاوران آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخاب به رهبری روایت کرد و شرح داد که عنوان «رهبر انقلاب اسلامی» چرا و چگونه انتخاب شد. متن این بخش از خاطرات حسن روحانی را در ادامه می‌خوانید:

روحانی با اشاره به دوران انتخاب رهبری شهید از سوی مجلس خبرگان گفت: وقتی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شد و مجلس خبرگان هم پایان یافت، من رفتم خدمت ایشان و تبریک گفتم، البته چشمانش پر از اشک بود. بعد، نماز مغرب و عشاء به امامت ایشان به عنوان رهبر جدید برگزار شد.

وی افزود: هفته بعد آقا من را احضار کردند و من خدمت ایشان در همان محل ریاست‌جمهوری رفتم. ایشان در آن دیدار چند مسأله را بیان کردند که به نظر من خیلی مهم بود. اول گفتند روز یکشنبه (۱۴ خرداد) ظهر که نماز خواندم از خدا خواستم کاری کند که چرخش خبرگان به این سمت نباشد که مسئولیت رهبری به دوش من بیفتد. گفت من این را با تضرع از خدا خواستم؛ این نکته اول بود که برای من این روحیه و صفا و معنویت ایشان خیلی جذاب بود.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران افزود: نکته دوم این بود که ایشان فرمودند من برای اداره امور نیاز به مشورت دارم، خوب است یک جلسه‌ای درست کنیم به عنوان جلسه مشورتی، که هفته‌ای یک یا دو جلسه باشد راجع به مسائل مهمی که من نیاز به مشورت دارم. گفتم آقا خیلی تصمیم خوبی است و بعد همانجا اسامی را با هم مرور کردیم که حدود ده نفر شد. واقعاً از آن ترکیب جلسه مشورتی که آقا خودشان مشخص کردند، معلوم است که اصلاً بحث جناح و خط مطرح نیست. راست یا چپ، روحانیت یا روحانیون این‌ها مطرح نبود. در آن جلسه خاتمی، کروبی، مهندس موسوی، عبدالله نوری، ناطق، ولایتی و آقای باهنر بودند، آقای حجازی و بنده هم بودیم.

روحانی اظهار داشت: البته حاج احمدآقا هم از اول مطرح بود اما به خاطر تأثراتی که بعد از فوت حضرت امام(ره) داشتند، در جلسه اول شرکت نکردند، منتهی در جلسات بعدی به طور منظم حضور داشتند. بعد از چند جلسه آقای جنتی هم اضافه شدند. در مجموع حدود ۱۲–۱۰ نفر بودیم و جلسات هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شد. بعدها دو هفته یک بار تشکیل شد و تا اواخر آن سال جلسه ادامه داشت. از خرداد ۶۸ تا زمستان آن سال این جلسات سیاسی - اجتماعی تشکیل می‌شد. یکی از موضوعاتی که در جلسه دوم یا سوم که حاج احمدآقا هم بودند مطرح شد، بحث «رهبر جمهوری اسلامی» یا «رهبر انقلاب اسلامی» بود.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران در پایان گفت: چون آقا به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در رسانه‌ها مطرح شدند حتی در صداوسیما. عده‌ای از نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی از جمله حزب‌الله لبنان، نامه‌هایی نوشته بودند که اگر آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی باشد، پس چگونه ما را رهبری کند؟ ایشان باید رهبر انقلاب اسلامی باشد تا رهبر همه انقلابیون در کشورهای اسلامی باشد. آنجا خیلی بحث شد و عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف بودند ولی اکثریت در آن جلسه به «رهبر انقلاب اسلامی» رأی دادند.