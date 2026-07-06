به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه با اشاره به حضور مردم در تشییع رهبر شهید گفت: مردم ایران امروز با برافراشتن پرچم‌های سرخ نشان دادند که خط سرخ شهادت، عدالت‌خواهی و زیر بار ذلت نرفتن ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران نشان دادند که «ایران» کماکان ایستاده است، افزود: این پرچم‎‌های سرخ بیانگر راه سرخ امام حسین (ع) است مبنی بر اینکه زیر بار ستم زندگی نخواهیم کرد و امروز ملت ایران نشان داد که علی‌رغم شهادت رهبر آزاده خود کماکان راه ایشان که راه عزت، پیشرفت و حق‌طلبی ایران است را ادامه خواهند داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: انتقام رهبر شهیدمان را با پیروی از راه او که راه عزت، پیشرفت، سازندگی و مقاومت در برابر ظلم است، با قدرت ادامه می‌دهیم.

وی خاطر نشان کرد: ایران قوی را بزرگترین میراث رهبر شهید انقلاب است.ایران متحد و ایرانی که دل در گرو ارزش‌های ایرانی-اسلامی دارد و در مقابل هیچ قدرتی سر خم نمی‌کند، مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب برای ملت ایران است.

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