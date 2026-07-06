پایش برخط ترافیک مراسم تشییع قائد شهید امت با حضور استاندار تهران در مرکز پلیس راهور

در این بازدید، آخرین وضعیت تردد در محورهای اصلی، مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، نحوه اطلاع‌رسانی برخط به شهروندان و روند اجرای تمهیدات ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تسهیل تردد مردم و زائران، هماهنگی لحظه‌ای میان دستگاه‌های مسئول را از مهم‌ترین الزامات برگزاری منظم، ایمن و باشکوه مراسم دانست.

این بازدید با هدف تقویت مدیریت میدانی، پایش مستمر وضعیت ترافیکی و اطمینان از آمادگی کامل مجموعه‌های مرتبط برای خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.