به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید، حضور گسترده مردم در این آیین را نشانه وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی دانست و اظهارکرد: مردم شریف و نجیب ایران بار دیگر فرمایش معمار کبیر انقلاب را ثابت کردند که این مردم از مردم صدر اسلام هم وفادارتر هستند و حقیقتاً با حضور بی‌نظیر و کم‌سابقه خود سنگ تمام گذاشتند.

وی افزود: این حضور عظیم نشان داد که مردم همچنان پشت سر انقلاب و آرمان‌های والای آن ایستاده‌اند و ادامه‌دهنده راه امام راحل، رهبر شهید، همه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ملت ایران تنها با رهبر شهید وداع نکرد، گفت: مردم با منویات، اندیشه‌ها و رهنمودهای ایشان زندگی خواهند کرد و راه رهبر شهید و همه شهدای انقلاب را تا تحقق آرمان‌های آنان ادامه خواهند داد.

نوری با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید به حوزه کشاورزی و توسعه روستاها اظهار کرد: ایشان همواره بر مسائل روستاها و مناطق محروم تأکید ویژه داشتند و امنیت غذایی نیز از موضوعاتی بود که با نگاه علمی، دقیق و فنی آن را دنبال می‌کردند.

وی ادامه داد: رهبر شهید به درستی تشخیص داده بودند که کشاورزی کشور، کشاورزی روستاپایه است و از همین رو هم روستاییان باید مورد توجه قرار گیرند و هم امنیت غذایی کشور تقویت شود.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ایشان از حامیان جدی و سرسخت امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در این حوزه بودند و با رهنمودها و هدایت‌های خود همواره مسیر تحقق این هدف را برای دولت ترسیم می‌کردند.

نوری تأکید کرد: با قاطعیت می‌توانم بگویم یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت دولت در حفظ و تقویت امنیت غذایی کشور در این سال پرچالش و پرفراز و نشیب، پس از لطف الهی، رهنمودها، هدایت‌ها و تأکیدات رهبر شهید بود که همواره ما را در این مسیر یاری و راهنمایی کردند.