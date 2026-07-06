وزیر جهاد کشاورزی:
یکی از مهمترین عوامل موفقیت دولت در امنیت غذایی، رهنمودهای رهبر شهید بود
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب بود، گفت: رهبر شهید همواره بر توسعه روستاها و تأمین امنیت غذایی تأکید داشتند و رهنمودهای ایشان یکی از مهمترین عوامل موفقیت دولت در حوزه امنیت غذایی در سالی پرچالش بوده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید، حضور گسترده مردم در این آیین را نشانه وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی دانست و اظهارکرد: مردم شریف و نجیب ایران بار دیگر فرمایش معمار کبیر انقلاب را ثابت کردند که این مردم از مردم صدر اسلام هم وفادارتر هستند و حقیقتاً با حضور بینظیر و کمسابقه خود سنگ تمام گذاشتند.
وی افزود: این حضور عظیم نشان داد که مردم همچنان پشت سر انقلاب و آرمانهای والای آن ایستادهاند و ادامهدهنده راه امام راحل، رهبر شهید، همه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ملت ایران تنها با رهبر شهید وداع نکرد، گفت: مردم با منویات، اندیشهها و رهنمودهای ایشان زندگی خواهند کرد و راه رهبر شهید و همه شهدای انقلاب را تا تحقق آرمانهای آنان ادامه خواهند داد.
نوری با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید به حوزه کشاورزی و توسعه روستاها اظهار کرد: ایشان همواره بر مسائل روستاها و مناطق محروم تأکید ویژه داشتند و امنیت غذایی نیز از موضوعاتی بود که با نگاه علمی، دقیق و فنی آن را دنبال میکردند.
وی ادامه داد: رهبر شهید به درستی تشخیص داده بودند که کشاورزی کشور، کشاورزی روستاپایه است و از همین رو هم روستاییان باید مورد توجه قرار گیرند و هم امنیت غذایی کشور تقویت شود.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ایشان از حامیان جدی و سرسخت امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در این حوزه بودند و با رهنمودها و هدایتهای خود همواره مسیر تحقق این هدف را برای دولت ترسیم میکردند.
نوری تأکید کرد: با قاطعیت میتوانم بگویم یکی از مهمترین عوامل موفقیت دولت در حفظ و تقویت امنیت غذایی کشور در این سال پرچالش و پرفراز و نشیب، پس از لطف الهی، رهنمودها، هدایتها و تأکیدات رهبر شهید بود که همواره ما را در این مسیر یاری و راهنمایی کردند.