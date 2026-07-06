آشنا:
بدرقه رهبر شهید، آغاز عهدی دوباره برای سربلندی ایران است
مشاور رئیس دولت تدبیر و امید گفت:مراسم تشییع رهبر شهید را آغاز عهدی دوباره برای تداوم مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی ایران توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، حسامالدین آشنا در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز ابرمردی بدرقه شد که سالها سکاندار عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی بود.»
وی افزود: «اکنون جهان دید که پیوند یک ملت با باورها و رهبر شهیدش، با هیاهوی تبلیغات گسسته نمیشود.»
آشنا در ادامه تأکید کرد: «این بدرقه پایان یک راه نیست؛ آغاز عهدی دوباره است؛ عهدی برای تداوم مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی ایران.»
وی در پایان با نقل قولی از شهید سیدمرتضی آوینی نوشت: «امروز همه تاریخ اینجا حاضر است.»