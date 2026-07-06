رصد هوایی مسیرهای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید توسط استاندار تهران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای تامین استان تهران، به‌منظور رصد میدانی، پایش مسیرها و بررسی آخرین وضعیت حضور مردم، از محدوده‌های برگزاری مراسم بازدید هوایی کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت مسیرهای دسترسی، مدیریت جمعیت، روان‌سازی تردد، هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و پشتیبانی بهتر از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شد.

رئیس شورای تامین استان تهران در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری منظم، ایمن و باشکوه مراسم تشییع را مورد بررسی قرار داد.