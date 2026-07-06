عارف:
تنبیه قاتلین امام شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر حق مشروع ایران برای مجازات عاملان جنایت اخیر، اعلام کرد که استیفای این حق با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.
به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
مطالبهی برحق ملت برای تنبیه تروریستهای قاتل که در مراسم تشییع حماسی امروز مطرح شد، خواستهای مشروع و منطبق بر اصول بینالمللیِ دفاع از خود است.
استیفای حق نظام جمهوری اسلامی ایران در مجازات قطعی عاملان این جنایت، تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.