تنبیه قاتلین امام شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است

به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مطالبه‌ی برحق ملت برای تنبیه تروریست‌های قاتل که در مراسم تشییع حماسی امروز مطرح شد، خواسته‌ای مشروع و منطبق بر اصول بین‌المللیِ دفاع از خود است.

استیفای حق نظام جمهوری اسلامی ایران در مجازات قطعی عاملان این جنایت، تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.

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