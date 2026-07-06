به گزارش ایلنا،آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جریان حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با بیان اینکه این تشییع در دنیا بی‌نظیر است، اظهار کرد: وعده حق رهبر عزیز و شهیدمان محقق شد و ملت مبعوث‌شده به میدان آمدند. این حضور پرشور جلوه اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی و اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی ادامه داد: این حضور پرشور جلوه تحقق وعده الهی برای نصرتِ ملت مبعوث‌شده است. حضور مردم فقط برای تشییع امام شهید نیست، بلکه حمایت از راهبرد عظیم امام شهیدمان در جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار آمریکا است.

آملی لاریجانی یادآور شد: ایستادگی و مقاومت برای ادامه راه امام شهیدمان پیام مهم این حضور پرشور است. ملت ایران با انسجام و وحدت حول محور آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، راه رهبر شهیدمان را ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/