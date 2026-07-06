آیتالله آملی لاریجانی در جمع خبرنگاران:
حضور مردم در تشییع رهبر شهید، جلوه اقتدار جمهوری اسلامی است/ایران حول محور آیتالله سیدمجتبی خامنهای راه رهبر شهید را ادامه میدهد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: این حضور پرشور جلوه اقتدار نظام جمهوری اسلامی، تحقق وعده الهی برای نصرت ملت ایران و حمایت از راه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.
به گزارش ایلنا،آیتالله صادق آملی لاریجانی در جریان حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با بیان اینکه این تشییع در دنیا بینظیر است، اظهار کرد: وعده حق رهبر عزیز و شهیدمان محقق شد و ملت مبعوثشده به میدان آمدند. این حضور پرشور جلوه اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی و اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر دشمنان است.
وی ادامه داد: این حضور پرشور جلوه تحقق وعده الهی برای نصرتِ ملت مبعوثشده است. حضور مردم فقط برای تشییع امام شهید نیست، بلکه حمایت از راهبرد عظیم امام شهیدمان در جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار آمریکا است.
آملی لاریجانی یادآور شد: ایستادگی و مقاومت برای ادامه راه امام شهیدمان پیام مهم این حضور پرشور است. ملت ایران با انسجام و وحدت حول محور آیتالله سیدمجتبی خامنهای، راه رهبر شهیدمان را ادامه خواهند داد.