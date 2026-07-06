رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش:
حضور مردم، تجلی وحدت، ولایتمداری و اقتدار ملی است
حجتالاسلام والمسلمین بهمن، در حاشیه مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب، حضور گسترده مردم را نماد وحدت، بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین محمد بهمن، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، با گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، اظهار کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد در این مراسم عظیم، جلوهای از همدلی، وحدت و انسجام ملت ایران اسلامی است که به یک حماسه ماندگار تبدیل شده است.
وی افزود: این حضور گسترده و باشکوه، ریشه در فرهنگ ولایتمداری، ایمان دینی و آموزههای انقلاب اسلامی دارد و بار دیگر نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس، یکپارچه در کنار آرمانهای انقلاب و ولایت ایستادهاند.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش، تأکید کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، پیام روشنی از اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران به جهانیان مخابره کرد و نشان داد دشمنان هرگز نخواهند توانست میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند.
وی در پایان با قدردانی از حضور آگاهانه و باشکوه مردم، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و استمرار مسیر نورانی شهدا و انقلاب اسلامی تأکید کرد.