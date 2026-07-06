به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بهمن، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، با گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، اظهار کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد در این مراسم عظیم، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و انسجام ملت ایران اسلامی است که به یک حماسه ماندگار تبدیل شده است.

وی افزود: این حضور گسترده و باشکوه، ریشه در فرهنگ ولایت‌مداری، ایمان دینی و آموزه‌های انقلاب اسلامی دارد و بار دیگر نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، یکپارچه در کنار آرمان‌های انقلاب و ولایت ایستاده‌اند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش، تأکید کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، پیام روشنی از اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران به جهانیان مخابره کرد و نشان داد دشمنان هرگز نخواهند توانست میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند.

وی در پایان با قدردانی از حضور آگاهانه و باشکوه مردم، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و استمرار مسیر نورانی شهدا و انقلاب اسلامی تأکید کرد.