به گزارش ایلنا، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به حضور گسترده مردم، گفت: ناظران باهوش امروز متوجه شدند که یک معادله جدید در تهران شکل گرفت.

وی افزود: حضور میلیون‌ها نفر از مردم با پرچم‌های سرخ و شعارهای خون‌خواهی در تشییع رهبر شهید، پیام صریح ملت ایران به دشمنان این سرزمین است.

ذوالقدر همچنین تأکید کرد که این تجمع عظیم نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی است و بیانگر عزم راسخ مردم برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌باشد.

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