خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون رییس‌جمهور:

مردم ایران راه امام شهیدمان را ادامه خواهند داد

مردم ایران راه امام شهیدمان را ادامه خواهند داد
کد خبر : 1809584
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران همراه با خیل عظیم ملت ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی امروز دوشنبه 15 تیرماه، همراه با خیل عظیم مردم ایران، در آیین تشییع امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و شهدای خانواده‌ رهبر انقلاب اسلامی، شرکت کرد.

اسلامی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه به آرزوی دیرینه خودشان یعنی شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: مردم عزیز باید بدانند با تأسی به منویات ایشان، راه گسترش آبروبخشی به ایران و انقلاب اسلامی روزافزون خواهد بود.

وی افزود: امت اسلامی با فهم و درک همه جانبه از منویات و رهنمودهای حکیمانه ایشان، راهی را که امام شهید با ایمان رهبری کردند؛ ادامه خواهند داد و ایران اسلامی قوی‌تر از گذشته حرکت خواهد کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: مردم عزیز ایران اسلامی همواره در مراسم‌های مختلف شرکت کرده‌اند و امروز نیز با اشک و آه و مقتدرانه؛، شعار خون‌خواهی امام شهیدمان را سر دادند.

وی تاکید کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم امروز بیعت دوباره با آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و امام شهیدمان است و دنیا باید بداند این جریانی نیست که کسی بتواند با فشار جنگ آن را خاموش کند؛ زیرا به مثابه یک جریان زنده است و ریشه در ایمان و حمایت خداوند متعال دارد و روز به روز قوی‌تر و گسترده‌تر از گذشته ایفای نقش خواهد کرد.

اسلامی در پایان گفت: امیدواریم خداوند متعال رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه را با انبیاء و اولیاء محشور بدارد و ایشان در روز قیامت شفاعت همه را کنند و دعایشان بدرقه راه این ملت عزیز و پرافتخار باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی