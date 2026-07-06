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مخبر در جمع خبرنگاران:

بعثت مردم امروز به نقطه اکمال رسید/ ملتی که پای رهبر خود ایستاده، شکست ندارد

بعثت مردم امروز به نقطه اکمال رسید/ ملتی که پای رهبر خود ایستاده، شکست ندارد
کد خبر : 1809582
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مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در حاشیه حضور در آیین تشییع و وداع با قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، حضور گسترده مردم را تجلی وفاداری، بصیرت و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر با اشاره به اجتماع عظیم مردم در این مراسم اظهار داشت: آنچه امروز رقم می خورد، صرفا و تنها یک تشییع باشکوه نیست؛ بعثت مردم امروز به نقطه اکمال رسید و ملت ایران بار دیگر نشان داد در دفاع از عزت و استقلال کشور، یکپارچه و استوار ایستاده است.

وی افزود: مردم ایران برای بزرگ مردی سنگ تمام گذاشتند که همه عمر خود را برای عزت، اقتدار و سربلندی این سرزمین گذاشت و هیچ‌گاه از دفاع از منافع ملی و کرامت ملت ایران عقب ننشست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه قائد شهید امت می‌توانست امروز در میان مردم باشد، تصریح کرد: ایشان می‌توانست جان خود را حفظ کند، اما استقلال نفس، عزت ملی و دفاع از ایران اسلامی را بر جان خویش ترجیح داد و اینچنین، الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری بر جای گذاشت.

دکتر مخبر با تأکید بر اینکه خون پاک شهیدان هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: مطالبه ملت ایران، اجرای عدالت و انتقامی قاطع از عاملان و آمران این جنایت است و بی‌تردید این مطالبه ملی، حتما محقق خواهد شد؛ چرا که ملت ایران هرگز از خون شهیدان خود نخواهد گذشت.

وی در پایان تأکید کرد: حضور امروز مردم، پیام روشنی به دشمنان بود که ملت ایران ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، پیوندشان با ولایت فقیه و رهبری، پیوندی ناگسستنی است و امتی که با چنین بصیرت و شجاعتی پای رهبر خود می‌ایستد، هرگز شکست نخواهد خورد.

 

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