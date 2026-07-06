به گزارش خبرنگار ایلنا،علی اکبر پور جمشیدیان درباره برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و حضور مردم در این مراسم گفت:مجدداً خدمت امت شهیدپرورمان، بیت شریف رهبر شهید عزیزمان و همچنین رهبر فرزانه انقلاب، تسلیت عرض کنم.

دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب ادامه داد: از حضور یکپارچه، میلیونی، بی‌نظیر و تاریخی ملت شریفمان در مراسم وداع، مراسم اقامه نماز و نیز مراسم امروز تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان تشکر کنم. امروز حضور میلیونی و بی‌نظیری را در تاریخ ایران و تاریخ انقلاب اسلامی تجربه کردیم.

وی با اشاره به حضور مردم از سراسر کشور در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، بیان کرد:تصاویر را مردم شریف اقصی نقاط کشورمان سراسر جهان مشاهده می‌کنند، این مراسم از ساعات اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تلاش ما این است که ان‌شاءالله با همراهی مردم، پیش از نماز مغرب و عشا مراسم را به پایان برسانیم و با توجه به اینکه مقرر است پیکرهای مطهر به شهر مقدس قم منتقل شوند، ان‌شاءالله طبق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده و با همراهی مردم، پیکرهای مقدس را به شهر قم منتقل کنیم.

پورجمشیدیان تاکید کرد:علی‌رغم گرمای هوا، علی‌رغم فشار دشمنان، تبلیغات شبکه‌های بیگانه و تهدیدهایی که دشمنان داشتند، امروز واقعاً شاهد حضوری بی‌نظیر بودیم.

وی خاطر نشان کرد:از محل آغاز مراسم، یعنی حدود خیابان دماوند و سه‌راه تهرانپارس، تا غرب تهران، یعنی خیابان شهید لشکری، مملو از جمعیت بوده است و در هر لحظه و هر ساعت بر تعداد این جمعیت افزوده شده است.واقعاً در مقاطعی امکان حرکت برای خودرویی که جهت انتقال پیکرهای مطهر پیش‌بینی شده بود، فراهم نبود. هم‌اکنون نیز پیکرهای مطهر همچنان در میدان آزادی قرار دارند و در آستانه ورود به خیابان شهید لشکری هستند و ان‌شاءالله با همراهی مردم، پس از پایان مراسم، پیکرها به شهر قم منتقل خواهند شد.

پورجمشیدیان تاکید کرد:مراسم تا حوالی عصر در تهران ادامه دارد. پس از آن، ان‌شاءالله پیکرهای مطهر برای انتقال به شهر مقدس قم آماده خواهند شد.آنچه برای مراسم قم پیش‌بینی شده، این است که ابتدا پیکرهای مطهر پیش از نماز صبح به مسجد مقدس جمکران منتقل خواهند شد. پس از اقامه نماز صبح، ان‌شاءالله بر پیکرهای مطهر و پیکر رهبر شهیدمان، توسط یکی از مراجع عظام تقلید، نماز اقامه خواهد شد.

وی ادامه داد:پس از اقامه نماز، مراسم تشییع از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها) برگزار خواهد شد. پس از پایان مراسم تشییع در شهر مقدس قم، پیکرهای مطهر برای فرداشب، ان‌شاءالله، به شهر مقدس نجف اشرف منتقل خواهند شد و در فرودگاه نجف اشرف، مراسم استقبال رسمی از پیکرهای مطهر توسط مقامات عالی کشور عراق، ارتش عراق، سران و بزرگان عشایر عراق و نمایندگان محترم مجلس عراق برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب خاطر نشان کرد: از مردم شریف شهر تهران و مهمانانی که امروز برای مراسم در تهران حضور داشتند، عذرخواهی کنم.به هر حال انتظار مردم این بود که پیکرهای مطهر را از نقطه آغاز مراسم، یعنی شرقی‌ترین نقطه تهران در خیابان دماوند، وارد مسیر تشییع کنیم، اما با توجه به تأکید ستاد ملی برگزاری مراسم، بیت شریف رهبر شهید و همچنین سفارش رهبر عزیز انقلاب مبنی بر اینکه امنیت، ایمنی، سلامت و رفاه مردم در اولویت قرار گیرد، بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که در برخی نقاط مسیر، از جمله پل‌های هوایی و زیرگذرها، احتمال بروز مشکلاتی برای سلامت مردم وجود دارد.

وی افزود:از این‌رو، هرچند تمام تلاش خود را به کار گرفتیم، اما شرایط لازم فراهم نشد و به منظور حفظ ایمنی و سلامت مردم، ناچار شدیم پیکرهای مطهر را از اواسط خیابان آزادی وارد مسیر تشییع کنیم.همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، مراسم تا این لحظه نیز ادامه یافته است و این احتمال وجود داشت که اگر پیکرها از ابتدای مسیر وارد مراسم می‌شدند، شاید تا پایان شب نیز به انتهای مسیر نمی‌رسیدیم.

پورجمشیدیان تاکید کرد:بنابراین، ضمن عذرخواهی از همه مردم، مهمانان و عزیزانی که خاطرشان مکدر شد، تأکید می‌کنم که این تصمیم صرفاً به خاطر حفظ سلامت آنان اتخاذ شد و ما میان سلامت و ایمنی مردم و آغاز تشییع از ابتدای مسیر، سلامت مردم را انتخاب کردیم.امیدواریم مردم عزیز عذر ما را بپذیرند. همچنین با توجه به ادامه و طولانی بودن مسیر، ان‌شاءالله همه مردم توانسته باشند خود را به پیکرهای مطهر برسانند و این مراسم در کمال آرامش و سلامت برگزار شود.

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