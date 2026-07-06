وزیر نیرو در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب:
ایران با هدایت رهبر شهید انقلاب به الگویی برای آزادگان جهان تبدیل شد
وزیر نیرو در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عباس علیآبادی، وزیر نیرو روز دوشنبه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان در شهر تهران، با اشاره به ویژگیهای برجسته آن امام شهید و دستاوردهای بزرگ کشور در دوران زعامت ایشان، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه رهبری حکیمانه آن بزرگوار، در بسیاری از حوزههای راهبردی از جمله صنعت آب و برق به خودکفایی رسید و به کشوری الگو برای همه آزادگان جهان تبدیل شد.
عباس علیآبادی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان در شهر تهران گفت: رهبر شهید انقلاب با ایمان راسخ، اخلاص، شجاعت، آیندهنگری و اتکا به ظرفیتهای مردم، مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی را هموار ساخت و روحیه خودباوری را در میان ملت و بهویژه متخصصان کشور زنده کرد.