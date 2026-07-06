دنیامالی در جمع خبرنگاران:
دولت پس از مراسم تشییع، همه توان خود را برای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی به کار میگیرد
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ترور رهبر شهید، ضایعهای بزرگ برای جهان تشیع بود، گفت: دولت پس از پایان مراسم تشییع، همه ظرفیت خود را برای بهبود شرایط اقتصادی، کنترل تورم و بازگرداندن کشور به روند عادی به کار خواهد گرفت، اما در عین حال باید همواره آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات حفظ شود.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی با اشاره به حضور بیسابقه مردم در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: اتفاق بزرگی در ایران رخ داده است. ما شاهد ترور ناجوانمردانه قائد شیعیان جهان بودیم. ایشان تنها رهبر ایران نبودند، بلکه مرجع تقلید بسیاری از شیعیان جهان به شمار میرفتند.
وی افزود: امروز نه تنها در تهران و شهرها و روستاهای ایران بلکه در بسیاری از شهرها مسلمانان و شیعیان برای قدردانی از مجاهدتهای ایشان جمع شدند. مردم ایران برای قدردانی از سالها مجاهدت و رهبری ایشان به صحنه آمدند. البته مردم ایران چهار ماه است که در میدان حضور دارند و علاوه بر آن، مسلمانان در آسیا و حتی قاره آفریقا نیز همدردی خود را با ملت ایران ابراز کردند.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه امروز، ادامه دادن راه رهبر شهید است، گفت: این عظمت و حضور مردمی دشمنان را از خیالهای واهی که طی ۴۷ سال درباره ایران در سر داشتهاند، ناامید میکند.
دنیامالی با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار داریم و این شرایط، شیوه حکمرانی و مدیریت عمومی کشور را متفاوت کرده است. کار دولت در این شرایط دشوار است و همه تلاش رئیسجمهور و مجموعه دولت، توجه ویژه به معیشت مردم، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه امروز، ادامه دادن راه رهبر شهید است، گفت: این عظمت و حضور مردمی باید دشمنان را از خیالهای واهی که طی ۴۷ سال درباره ایران در سر داشتهاند، ناامید کند.
دنیامالی با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار داریم و این شرایط، شیوه حکمرانی و مدیریت عمومی کشور را متفاوت کرده است. کار دولت در این شرایط دشوار است و همه تلاش رئیسجمهور و مجموعه دولت، توجه ویژه به معیشت مردم، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: طبیعی است که هر جنگی آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. در ماههای گذشته درآمدهای مالیاتی کشور به حداقل رسید و بخشی از منابع بودجه نیز به دلیل محدودیت در صادرات نفت با مشکل مواجه شد، هرچند اکنون وزارت نفت با جدیت در حال افزایش درآمدهای نفتی است که اتفاق امیدوارکنندهای به شمار میرود.
وزیر ورزش و جوانان افزود: از سوی دیگر، کاهش فعالیت شرکتهای بزرگ تولیدی نیز بر درآمدهای مالیاتی اثر گذاشت، اما دولت مصمم است پس از مراسم تشییع، تمام توان خود را برای بازگرداندن شرایط عادی به اقتصاد و سایر حوزههای کشور به کار گیرد.
دنیامالی تأکید کرد: در عین حال، دولت با تأسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و توصیههای رئیسجمهور، معتقد است که کشور باید در هر لحظه آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات را حفظ کند؛ نیروهای مسلح با آمادگی کامل از کشور دفاع میکنند و دولت نیز همزمان برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی تلاش خواهد کرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: شور و انگیزه مردم برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی، یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است و همانگونه که همواره بر حفظ نظام تأکید شده، امروز نیز باید با تدابیر لازم، مسیر بازسازی کشور را با قدرت دنبال کنیم. در همین راستا نیز با مدیریت معاون اول رئیسجمهور، اقدامات مناسبی برای رسیدگی به وضعیت مسکن آسیبدیدگان در حال انجام است.