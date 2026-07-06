مهاجرانی:
حضور مردم در تشییع رهبر شهید، نماد همبستگی و وحدت ملی است
کد خبر : 1809560
سخنگوی دولت، با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تأکید کرد که این همدلی، بزرگترین پشتوانه امروز و فردای کشور است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
حضور گسترده و باشکوه مردم از اقشار، نسلها و سلیقههای مختلف در آیین تشییع رهبر شهید، بار دیگر نشان داد که ایران در لحظههای سرنوشتساز، بر مدار همبستگی و وحدت ملی میایستد. این همدلی، بزرگترین پشتوانه امروز و فردای کشور است.