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مهاجرانی:

حضور مردم در تشییع رهبر شهید، نماد همبستگی و وحدت ملی است

حضور مردم در تشییع رهبر شهید، نماد همبستگی و وحدت ملی است
کد خبر : 1809560
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سخنگوی دولت، با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تأکید کرد که این همدلی، بزرگ‌ترین پشتوانه امروز و فردای کشور است.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

حضور گسترده و باشکوه مردم از اقشار، نسل‌ها و سلیقه‌های مختلف در آیین تشییع رهبر شهید، بار دیگر نشان داد که ایران در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، بر مدار همبستگی و وحدت ملی می‌ایستد. این همدلی، بزرگ‌ترین پشتوانه امروز و فردای کشور است.

 

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