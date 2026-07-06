حضور مردم در تشییع رهبر شهید، نماد همبستگی و وحدت ملی است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

حضور گسترده و باشکوه مردم از اقشار، نسل‌ها و سلیقه‌های مختلف در آیین تشییع رهبر شهید، بار دیگر نشان داد که ایران در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، بر مدار همبستگی و وحدت ملی می‌ایستد. این همدلی، بزرگ‌ترین پشتوانه امروز و فردای کشور است.

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