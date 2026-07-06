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در پیامی صورت گرفت؛

دعوت فرماندار قم از مردم برای خلق حماسه‌ای دیگر در تشییع رهبر شهید

دعوت فرماندار قم از مردم برای خلق حماسه‌ای دیگر در تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1809559
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فرماندار قم با صدور پیامی از مردم متدین و انقلابی این استان دعوت کرد که حضور باشکوه و تاریخی در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی داشته باشند.

به گزارش ایلنا،در پیام امیر عباس بقایی در پیامی در دعوت از مردم قم برای حضور در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نوشت:

 مردم شریف، انقلابی و ولایت‌مدار قم؛ تاریخ پرافتخار ایران اسلامی همواره شاهد صحنه‌هایی ماندگار از وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمان‌های الهی، ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان بوده‌است. امروز نیز در آستانه آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید، ملت ایران در آستانه حماسه‌ای بزرگ از همبستگی، بصیرت و قدرشناسی قرار گرفته‌است.

رهبر عزیز شهید، عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای اسلام، صیانت از استقلال و عزت کشور، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد و نام و یاد او به عنوان نمادی از مجاهدت، ایثار و وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب در حافظه تاریخی ملت ایران و جهان ماندگار خواهد بود.

 شهر مقدس قم، خاستگاه انقلاب، بصیرت و پیشگامی در نهضت اسلامی و حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام، در این روزهای سرنوشت‌ساز بار دیگر میزبان خیل عظیم عاشقان ولایت، دلدادگان انقلاب اسلامی و مردم قدرشناس ایران خواهد بود. بی‌تردید حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم، تجلی وحدت ملی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پیام روشنی از وفاداری ملت به مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور در جهان خواهد بود.

اینجانب از عموم مردم شریف قم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، جوانان، بانوان، بازاریان و تمامی اقشار مؤمن و انقلابی دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشور و باشکوه در آیین تشییع رهبر عزیز شهید در روز سه شنبه ۱۶ تیرماه، بار دیگر برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این شهر مقدس بیفزایند و عظمت، وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش بگذارند.

 این حضور تاریخی، ادای دینی شایسته به مقام شامخ مجاهدان راه حق و تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم‌الشأن، قائد شهید و شهدای گرانقدر و بیعتی بینظیر با رهبر گرانقدرمان حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای « حفظ الله » است.

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