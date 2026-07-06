به گزارش ایلنا،در پیام امیر عباس بقایی در پیامی در دعوت از مردم قم برای حضور در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نوشت:

مردم شریف، انقلابی و ولایت‌مدار قم؛ تاریخ پرافتخار ایران اسلامی همواره شاهد صحنه‌هایی ماندگار از وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمان‌های الهی، ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان بوده‌است. امروز نیز در آستانه آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید، ملت ایران در آستانه حماسه‌ای بزرگ از همبستگی، بصیرت و قدرشناسی قرار گرفته‌است.

رهبر عزیز شهید، عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای اسلام، صیانت از استقلال و عزت کشور، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد و نام و یاد او به عنوان نمادی از مجاهدت، ایثار و وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب در حافظه تاریخی ملت ایران و جهان ماندگار خواهد بود.

شهر مقدس قم، خاستگاه انقلاب، بصیرت و پیشگامی در نهضت اسلامی و حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام، در این روزهای سرنوشت‌ساز بار دیگر میزبان خیل عظیم عاشقان ولایت، دلدادگان انقلاب اسلامی و مردم قدرشناس ایران خواهد بود. بی‌تردید حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم، تجلی وحدت ملی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پیام روشنی از وفاداری ملت به مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور در جهان خواهد بود.

اینجانب از عموم مردم شریف قم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، جوانان، بانوان، بازاریان و تمامی اقشار مؤمن و انقلابی دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشور و باشکوه در آیین تشییع رهبر عزیز شهید در روز سه شنبه ۱۶ تیرماه، بار دیگر برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این شهر مقدس بیفزایند و عظمت، وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش بگذارند.

این حضور تاریخی، ادای دینی شایسته به مقام شامخ مجاهدان راه حق و تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم‌الشأن، قائد شهید و شهدای گرانقدر و بیعتی بینظیر با رهبر گرانقدرمان حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای « حفظ الله » است.

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