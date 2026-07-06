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ظریف:

هیچ تجاوز و فشاری نمی‌تواند ملت ایران را به تسلیم وادارد

هیچ تجاوز و فشاری نمی‌تواند ملت ایران را به تسلیم وادارد
کد خبر : 1809556
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وزیر امور خارجه پیشین، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، تأکید کرد که بزرگ‌ترین سرمایه راهبردی ایران مردم هستند و هیچ تجاوز و فشاری نمی‌تواند ملت ایران را به تسلیم وادارد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بزرگ‌ترین سرمایۀ راهبردی ایران، فراتر از جغرافیا و نیروهای مسلح دلیرش، مردم سلحشور آن‌اند.

میلیون‌ها نفر برای بدرقۀ رهبر عزیزمان آمدند؛ رهبری که همراه خانواده و ۱۶۸ دانش‌آموز در میناب، به‌دست بدترین جنایتکاران، بزدلانه ترور شد.

هیچ تجاوز و فشاری نمی‌تواند این ملت را به تسلیم وادارد.

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