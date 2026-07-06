ظریف:
هیچ تجاوز و فشاری نمیتواند ملت ایران را به تسلیم وادارد
وزیر امور خارجه پیشین، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، تأکید کرد که بزرگترین سرمایه راهبردی ایران مردم هستند و هیچ تجاوز و فشاری نمیتواند ملت ایران را به تسلیم وادارد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بزرگترین سرمایۀ راهبردی ایران، فراتر از جغرافیا و نیروهای مسلح دلیرش، مردم سلحشور آناند.
میلیونها نفر برای بدرقۀ رهبر عزیزمان آمدند؛ رهبری که همراه خانواده و ۱۶۸ دانشآموز در میناب، بهدست بدترین جنایتکاران، بزدلانه ترور شد.
هیچ تجاوز و فشاری نمیتواند این ملت را به تسلیم وادارد.