حضور عارف در اورژانس تهران

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به مردم حاضر در مراسم از مسئولان اورژانس تهران دریافت کرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، خدمات درمانی و امدادی مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال ارائه است و روند خدمت‌رسانی بدون مشکل خاصی ادامه دارد.



معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از مدیریت، کارکنان و نیروهای اورژانس تهران به دلیل حضور گسترده و خدمت‌رسانی میدانی در این مراسم، بیان کرد: راهبرد مقام معظم رهبری در زمینه برگزاری ایمن مراسم تشییع و حفظ سلامت مردم، تاکنون به‌خوبی محقق شده است.



وی همچنین بر تداوم آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی تا پایان مراسم و استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

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