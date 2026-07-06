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حضور عارف در اورژانس تهران

حضور عارف در اورژانس تهران
کد خبر : 1809554
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معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، در ادامه نظارت‌های میدانی بر روند برگزاری مراسم، با حضور در اورژانس تهران از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به تشییع‌کنندگان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به مردم حاضر در مراسم از مسئولان اورژانس تهران دریافت کرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، خدمات درمانی و امدادی مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال ارائه است و روند خدمت‌رسانی بدون مشکل خاصی ادامه دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از مدیریت، کارکنان و نیروهای اورژانس تهران به دلیل حضور گسترده و خدمت‌رسانی میدانی در این مراسم، بیان کرد: راهبرد مقام معظم رهبری در زمینه برگزاری ایمن مراسم تشییع و حفظ سلامت مردم، تاکنون به‌خوبی محقق شده است.

وی همچنین بر تداوم آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی تا پایان مراسم و استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

 

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