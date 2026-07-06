امروز صورت گرفت؛
حضور عارف در اورژانس تهران
معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، در ادامه نظارتهای میدانی بر روند برگزاری مراسم، با حضور در اورژانس تهران از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به تشییعکنندگان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به مردم حاضر در مراسم از مسئولان اورژانس تهران دریافت کرد.
بر اساس گزارش ارائهشده، خدمات درمانی و امدادی مطابق برنامهریزیهای انجامشده در حال ارائه است و روند خدمترسانی بدون مشکل خاصی ادامه دارد.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از مدیریت، کارکنان و نیروهای اورژانس تهران به دلیل حضور گسترده و خدمترسانی میدانی در این مراسم، بیان کرد: راهبرد مقام معظم رهبری در زمینه برگزاری ایمن مراسم تشییع و حفظ سلامت مردم، تاکنون بهخوبی محقق شده است.
وی همچنین بر تداوم آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی تا پایان مراسم و استمرار هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.