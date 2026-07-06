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حضور وزیر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

حضور وزیر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1809550
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وزیر کشور، با حضور در مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت، در آیین بدرقه آقای شهید ایران شرکت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای و خانواده مکرم ایشان، شرکت کرد.

وی در حاشیه حضور در این مراسم گفت: امروز پیکر مطهر آقای شهیدمان را با دل‌هایی اندوهگین از فراق بدرقه می‌کنیم، اما بی‌تردید آرمان و راه ایشان جاودانه خواهد ماند و آزادگان جهان و پیروان قائد شهید امت، مکتب ایشان را ادامه خواهند داد.

این مراسم با حضور گسترده و میلیونی اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این آیین، با آقای شهید ایران، وداع و بر ادامه راه امام شهید تاکید کردند.

 

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