به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسن‌زاده درباره روند برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و انتقال پیکر مطهر به شهر مقدس قم،گفت:خودروی حامل پیکر مطهر امام عزیز شهیدمان و خانواده ایشان را در خیابان آزادی مستقر کردیم. هرچند تلاش ما این بود که خودروی حامل پیکرها را از خیابان انقلاب در مسیر تشییع قرار دهیم، اما به دلیل اینکه مردم عزیز و زائران محترم بسیار زودتر و با جمعیتی فراتر از پیش‌بینی در محل حضور پیدا کرده بودند، معابر برای تردد خودرو باز نبود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با بیان این که از مردم عزیزی که در شرق تهران آماده حضور بودند و ما موفق نشدیم خودروی حامل پیکر را به آن مسیر برسانیم، عذرخواهی می‌کنیم، عنوان کرد:حرکت از خیابان آزادی تا میدان آزادی به دلیل ازدحام بسیار زیاد جمعیت، به‌گونه‌ای بود که خودرو تقریباً به صورت سانتی‌متر به سانتی‌متر حرکت کرد و مسیر حدود هزار متری را نزدیک به دو ساعت و نیم طی کرد تا به میدان آزادی رسید.

وی با اشاره به این که میدان آزادی مملو از جمعیت و عاشقان و دلدادگان آقای شهید ایران بود، اظهار داشت:هنگامی که بخشی از میدان را دور زدیم تا از بزرگراه شهید لشکری خارج شویم، با شرایطی مواجه شدیم که تقریباً نیمی از مردم عزیز در نیمه جنوبی میدان منتظر پیکر بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک دور کامل میدان آزادی را طی کنیم تا همه عزیزانی که ساعت‌ها منتظر بودند، از این فیض بهره‌مند شوند.این اقدام موجب شد بسیاری از مردمی که از شرق تهران حرکت کرده بودند نیز خود را به میدان آزادی برسانند. سپس از میدان آزادی وارد بزرگراه شهید لشکری شدیم و امیدواریم طی چند ساعت آینده به نقطه پایانی مراسم تشییع برسیم.

حسن‌زاده گفت: از مردم عزیزمان تشکر می‌کنم. این حضور گسترده، در کنار همکاری، همراهی و کمک مردم به مدیریت شرایط، بسیار ارزشمند بود و صمیمانه از آنان قدردانی می‌کنم.امیدوارم مردم از مقدمات و تمهیداتی که فراهم شده رضایت داشته باشند. همکاران من در تمامی کمیته‌های ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع تلاش کردند با توجه به گرمای هوا، امکانات و تسهیلات لازم از جمله آب آشامیدنی و سایر خدمات مورد نیاز را در خیابان‌های فرعی در اختیار مردم قرار دهند.با همکاری مردم عزیز، قطعاً می‌توانیم ادعا کنیم که بزرگ‌ترین مراسم تشییع با نهایت نظم و انضباط و بدون هیچ‌گونه مشکل و آسیب برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به انبوه جمعیت، مراسم در تهران چه زمانی به پایان می‌رسد و پیکر مطهر چه زمانی به شهر مقدس قم منتقل خواهد شد، گفت: به عزیزانمان در شهر قم وعده داده‌ایم که تا پیش از اذان مغرب، پیکر مطهر را به این شهر برسانیم. بنابراین، باید حداکثر تا پیش از ساعت ۱۷ مراسم تهران به پایان برسد و شرایط انتقال پیکر فراهم شود. امیدواریم با همکاری مردم عزیز، این اقدام در زمان مقرر انجام شود.

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