امروز صورت گرفت؛
حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، صبح امروز به همراه معاونان، مدیران، جمعی از محیطبانان و کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید و قائد امت حضور یافت.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری با خیل عظیم مردم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای والای ایثار، مقاومت و خدمت تجدید میثاق کردند.
انصاری در حاشیه این مراسم، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین تشییع را نماد وحدت، همبستگی و انسجام ملی دانست و بر استمرار مسیر خدمت به مردم، حفظ سرمایههای طبیعی کشور و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی در چارچوب رهنمودها و سیاستهای ابلاغی رهبر شهید تأکید کرد.
همچنین معاونان، مدیران، محیطبانان و کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست با حضور در کنار سایر اقشار مردم، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشته و بار دیگر بر تداوم مسیر خدمت صادقانه به مردم و صیانت از محیطزیست کشور تأکید کردند.