حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا، شینا انصاری با خیل عظیم مردم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های والای ایثار، مقاومت و خدمت تجدید میثاق کردند.



انصاری در حاشیه این مراسم، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین تشییع را نماد وحدت، همبستگی و انسجام ملی دانست و بر استمرار مسیر خدمت به مردم، حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی در چارچوب رهنمودها و سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید تأکید کرد.



همچنین معاونان، مدیران، محیط‌بانان و کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور در کنار سایر اقشار مردم، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشته و بار دیگر بر تداوم مسیر خدمت صادقانه به مردم و صیانت از محیط‌زیست کشور تأکید کردند.

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