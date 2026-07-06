حجتالاسلام محمدی گلپایگانی:
مهمترین توصیه رهبر شهید، حفظ ارزشهای اسلام، انقلاب و تقوا بود
حجتالاسلام محمدی گلپایگانی با بیان اینکه مهمترین توصیه رهبر شهید، حفظ ارزشهای اسلام، انقلاب و رعایت تقوا بود، گفت: شرکت در تشییع شهدا حضور در جایی است که به باور من ملائکه در آن حضور دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام محمدی گلپایگانی در حاشیه مراسم تشییع شهدا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره حضور خود در این آیین با وجود داغ سنگین خانواده، گفت: شرکت در تشییع شهدا، حضور در جایی است که به نظر من ملائکه در آن حضور دارند.
داماد رهبر شهید انقلاب تاکید کرد:به خاطر درک فضلیتی که این تشییع دارد؛ حقیقتاً دوست داشتم در تشییع این شهدای ارزشمند شرکت کنم، از خدا میخواهم همه ما و همه مردمی که در مراسم شرکت کردند پیرو واقعی شهدا باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین یادگار و توصیه پدر (مقام معظم رهبری) چیست، گفت: مهمترین توصیه ایشان، حفظ ارزشهای اسلام، ارزشهای انقلاب و رعایت تقوا بود. ایشان همواره دستور العملشان به تقوا، نماز و حفظ انقلاب بود.
محمدی گلپایگانی گفت: انشاالله خدا خون با برکت این شهید عزیز و همه شهدا را باعث پیشرفت انقلاب و اسلام قرار خواهد داد.