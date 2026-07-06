به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در حاشیه مراسم تشییع شهدا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره حضور خود در این آیین با وجود داغ سنگین خانواده، گفت: شرکت در تشییع شهدا، حضور در جایی است که به نظر من ملائکه در آن حضور دارند.

داماد رهبر شهید انقلاب تاکید کرد:به خاطر درک فضلیتی که این تشییع دارد؛ حقیقتاً دوست داشتم در تشییع این شهدای ارزشمند شرکت کنم، از خدا می‌خواهم همه ما و همه مردمی که در مراسم شرکت کردند پیرو واقعی شهدا باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین یادگار و توصیه پدر (مقام معظم رهبری) چیست، گفت: مهم‌ترین توصیه ایشان، حفظ ارزش‌های اسلام، ارزش‌های انقلاب و رعایت تقوا بود. ایشان همواره دستور العمل‌شان به تقوا، نماز و حفظ انقلاب بود.

محمدی گلپایگانی گفت: انشاالله خدا خون با برکت این شهید عزیز و همه شهدا را باعث پیشرفت انقلاب و اسلام قرار خواهد داد.

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