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دادستان تهران:

امروز ملت ایران ثابت کرد که بر عهد خود با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار است

امروز ملت ایران ثابت کرد که بر عهد خود با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار است
کد خبر : 1809533
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دادستان تهران گفت: امروز ملت سرفراز ایران بار دیگر ثابت کردند که تا همیشه بر عهد خود با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی استوارند و در تمامی ادوار، پشتیبان ولایت فقیه بوده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز (دوشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵) در مراسم باشکوه و تاریخی تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، در بین اقشار مختلف مردم شریف ایران حضور یافت.

دادستان تهران در حاشیهٔ این آیین عظیم، با ستایش از حماسه‌آفرینی ملت، خاطرنشان کرد: امروز ملت سرفراز ایران بار دیگر ثابت کردند که تا همیشه بر عهد خود با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی استوارند و در تمامی ادوار، پشتیبان ولایت فقیه بوده‌اند.

وی این مراسم را نقطهٔ عطفی در تاریخ انقلاب خواند و افزود: این اجتماع کم‌نظیر که با حضور میلیونی دلدادگان امام شهید امت رقم خورد، دارای ابعاد فراملی و شکوهی وصف‌ناپذیر بود.

صالحی ادامه داد: خون پاک این شهید والامقام، انشاالله طلیعه‌ساز زوال استکبار جهانی و به‌ویژه رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی است. این خون، موجی تازه از بیداری اسلامی را در سراسر گیتی برخواهد انگیخت.

دادستان تهران در پایان، با تأکید بر ارادهٔ پولادین ملت ایران تصریح کرد: ملت شهیدپرور ایران، خونخواه رهبر شهید خویش است و تا انتقام سخت از قاتلان این امام همام، نه یک لحظه آرام می‌گیرد و نه از پا می‌نشیند.

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